Hokus pokus

MALZEMELER

Yemek kaşığı, 2 adet madeni para, çift

taraflı bant, fon kartonu, bardak / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Biraz sihre ne dersiniz? Öncelikle dikdörtgen bir parça karton kesin ve alt kısmına çift taraflı bantla madeni parayı gevşekçe yapıştırın ve su bardağının üzerine (madeni para altta kalacak şekilde) kapatın. Bunu çocuğunuza göstermeyin. Üzerine ise diğer madeni parayı yapıştırmadan koyun. Yemek kaşığının alt kısmına da minik bir parça çift taraflı banttan yapıştırın. Çocuğunuzdan kartonun üzerindeki paraya güçlüce vurmasını isteyin. Bu sayede altta kalan madeni para bardağa düşer, üstteki madeni para ise kaşığın altına yapışır ve gözükmez. Sanki üstteki madeni para kartonun içinden geçip bardağa düşmüş gibi olur.