Holding önündeki cinayette şoke eden isim! 9.9 milyon ile yakalandı…

Evden aldığı 9.9 milyon lira nakit parayı holdinge taşıdığı sırada Koçan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 13 şüpheliden birinin ismi dikkat çekti.

O kişi olayın planlayıcısıydı. İddiaya göre holdingin yatırımcıları bulunuyordu. Holdinge her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek dağıtılıyordu.

İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı, düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı.

Yatırımcı-planlayıcının iddiaları reddettiği ancak onunla birlikte hareket eden şüphelilerin olayı kısmen kabullendiği öğrenildi. İsmi paylaşılmayan o yatırımcı/planlayıcı kişinin emniyette sorgusunun sürdüğü bildirildi. (Sabah)