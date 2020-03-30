Dünya Hollanda'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 864'e yükseldi

Hollanda'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 864'e yükseldi

Dünya

Hollanda'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 864'e yükseldi

Hollanda'da corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 864'e çıktı.

30 Mart 2020, Pazartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 771 olan ölü sayısı 93 artarak 864'e, 10 bin 866 olan vaka sayısı da 884 artışla 11 bin 750'ye çıktı. Son 24 saatte 507, şimdiye kadar ise 3 bin 990 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, 993 corona virüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.



AA

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