Dünya Hollanda'da corona virüs vakalarında patlama: Yüzde 84 oranında arttı

Hollanda'da corona virüs vakalarında patlama: Yüzde 84 oranında arttı

Dünya

Hollanda'da corona virüs vakalarında patlama: Yüzde 84 oranında arttı

Hollanda'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi.

21 Temmuz 2020, Salı 19:15 Son Güncelleme:
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Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü'nün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Buna göre, günde ortalama 141 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti. Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.

RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

AA


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