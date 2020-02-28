Dünya Hollanda’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Hollanda’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Dünya

Hollanda’da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Hollanda’nın Tilburg kentinde, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

28 Şubat 2020, Cuma 00:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan itibaren Tilburg Hastanesinde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi. Açıklamada, bir süre önce İtalya’nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi. Bunun nedeninin hastalığın ülkeye daha fazla yayılmamasını önlemek için yapıldığı kaydedildi.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Ne altın ne dolar maske kadar prim yapmadı!!!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Dünya Sağlık Örgütü: Yeni tip koronavirüs, belirleyici bir noktaya ulaştı