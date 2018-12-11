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Hollanda'da kırmızı yelekliler eylem hazırlığında

Hollanda'da "sarı yelekliler"den sonra şimdi de "kırmızı yelekliler" sokağa çıkmaya hazırlanıyor

11 Aralık 2018, Salı 21:04
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Hollanda'da kırmızı yelekliler eylem hazırlığında

Hollanda'da "sarı yelekliler"den sonra şimdi de "kırmızı yelekliler" sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

"Kırmızı yelekliler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "kırmızı yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

MART RUTTE'YE KARŞI

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

Hollanda'da iki haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto ediyor. 

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