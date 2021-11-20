Avrupa yükselen koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için sert tedbirler alırken, halk da aynı şekilde karşılık vermeyi sürdürüyor. Dün Avusturya ülke genelinde 20 günlük bir sokağa çıkma yasağı ilan ederken Hollanda ise aşısızlara toplu taşımayı yasaklamıştı.









Benzer uygulamaların Hollanda'da da uygulanacağı iddiası ülkede ortalığı karıştırdı. Hükümetin aşısız insanlara kısıtlamalar getirme planlarına karşı düzenlenen bir gösteride durum kontrolden çıktı.

Liman kentinin merkezinde toplanan isyancı kalabalık arabaları ateşe verdi, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere ise taş ve sopalarla saldırdılar.

İSYANCILARA DOĞRUDAN ATEŞ EDİLDİ

Polis durumun kontrolden çıkması üzerine göstericilere ateş ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis sözcüsü Patricia Wessels, "Durum hayati tehlike arz ettiği için doğrudan ateş edildi" dedi.

İsyancılar peş peşe havai fişekler atıp, her köşe başında ateş yakarken yetkililer şehrin ana tren istasyonunu kapattı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre karanlık gecede onlarca kişi tutuklandı ve en az 7 kişi yaralandı. Yerel basın, ayaklanmaya futbol holigan çetelerinin karıştığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI "ŞİDDET CÜMBÜŞÜ" DEDİ

Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, ayaklanmaları "şiddet cümbüşü" olarak nitelendirdi ve "Polisler sonunda kendilerini savunmak için silahı kullanma ihtiyacı hissetti" dedi.

Hollanda'da son günlerde rekor sayıda koronavirüs vakası görüldü ve bir hafta önce yeni bir kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.