Hollywood yıldızı Yasemin Özilhan’ın peşinde

‘Dark Angel’, ‘Günah Şehri’, ‘Fantastik Dörtlü’ ve Maviliklere Doğru’ adlı filmlerde rol alan Amerikalı Jessica Alba’nın Türkiye’den takipçisi çok. Hande Ataizi’den Alara Koçibey’e kadar birçok ünlü, Instagram’da Jessica’yı adım adım izliyor. 39 yaşındaki Hollywood yıldızı dün sürpriz yapıp Yasemin Özilhan’ı sosyal medyadan takibe aldı. 2006’da ‘Doktorlar’ dizisinde ‘Ela’yı canlandırdıktan sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel de Jessica Alba’yı listesine ekledi.

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