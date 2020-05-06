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Magazin Hollywood yıldızı Yasemin Özilhan’ın peşinde

Hollywood yıldızı Yasemin Özilhan’ın peşinde

Magazin

Hollywood yıldızı Yasemin Özilhan’ın peşinde

Instagram'da 18 milyon 200 bin takipçisi olan Jessica Alba Yasemin Özilhan’ı sosyal medyadan takibe aldı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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‘Dark Angel’, ‘Günah Şehri’, ‘Fantastik Dörtlü’ ve Maviliklere Doğru’ adlı filmlerde rol alan Amerikalı Jessica Alba’nın Türkiye’den takipçisi çok. Hande Ataizi’den Alara Koçibey’e kadar birçok ünlü, Instagram’da Jessica’yı adım adım izliyor. 39 yaşındaki Hollywood yıldızı dün sürpriz yapıp Yasemin Özilhan’ı sosyal medyadan takibe aldı. 2006’da ‘Doktorlar’ dizisinde ‘Ela’yı canlandırdıktan sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel de Jessica Alba’yı listesine ekledi.

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