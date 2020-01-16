Hong Kong liderinden protestoculara ‘uslu olma’ çağrısı

Hong Kong lideri Carie Lam, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana devam eden protestolarda sert tavrını hep sürdürdü. Protestocuların taleplerine karşı geri adım atmakta direnen Lam, tehditvari konuşmalarına devam ediyor. Lam, bugün yaptığı konuşmasında gençlerin hükümete yüksek özerklik hakkı tanıyan bu ilkeye saygı göstermemeleri durumunda kendi korktukları durumun oluşabileceği uyarısı yaptı. Lam, “Kendi korktukları senaryo, belki de kendi elleriyle tetiklendi” ifadelerine yer verdi.

Tam demokrasi talebi

"Bir ülke iki sistem ilkesini tamamen anladığımız ve onu uyguladığımız müddetçe, bu düzenlemenin sorunsuzca ilerlemesi ve 2047’den sonra değişmemesine inanılacak yeterli sebepler olur." Dedi. Hong Kong’un 1997’de Çin’e devrini öngören Çin ve İngiltere arasındaki anlaşmaya göre kente yüksek otonomi hakkı tanıyan 'bir ülke iki sistemin' 2047’ye kadar uygulanması ve bu çerçevede kentteki mevcut siyasi, finansal ve yasal sistemin korunması gerekiyor. Protestocuların birçoğu ise 'tek devlet iki sistem' anlaşmasının sona ereceği 2047 yılından önce 'tam demokrasi' talebini dile getiriyor. Lam, kapitalist ekonomik modelin devamına ilişkin endişelerini de dile getirerek çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu protestoculara, adeta ‘uslu durma’ çağrısında bulundu. Son sistemin düzgün ilerlemesi durumunda 2047’de bir değişikliğin gerekmeyebileceğini savundu.

Kentin yüzde 59'undan protestolara destek

Hong Kong Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü’nün Aralık ayında Reuters haber ajansı için yürüttüğü araştırmaya göre, kent nüfusunun yüzde 59’u protestolara destek veriyor. Destek veren her 10 kişiden neredeyse 9’u 18 ile 20 yaşları arasında. Pekin yönetimi, gösterileri şiddet dolu ‘ayrılıkçı’ bir hareket olarak değerlendirirken, protestolar nedeniyle yargılananların yalnızca yüzde 17’si Çin’den ayrılma ve bağımsızlık talebinde bulunuyor.

Bağımsız inceleme komitesi kurulacak

Lam, gelecek ay şehirdeki olayların sebeplerinin araştırılması için öğretim görevlileri, uzmanlar ve sivil toplum liderlerinin de içinde olacağı bağımsız bir inceleme komitesi kurulacağını söyledi. Polis şiddetinin araştırılması yönündeki taleplerin cevapsız bırakıldığı iddialarına karşı polis uygulamalarını savunan Lam, polisin sadece kamu düzenini sağlamak üzere görev yaptığını ileri sürdü. Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda göstericilerle polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı. Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, 'demokratik reform' talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı. Kentte kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.

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