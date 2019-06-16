Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü

Lam, yayımladığı bildiride, hükümetin yasal düzenleme çalışmasının toplum içinde karışıklığa yol açtığını kabul ederek, Hong Kong halkından özür diledi.

Açıklamada, Hong Kong yönetiminin bu düzenlemeyle ilgili çalışmalarındaki bazı eksikliklerin halk arasında hayal kırıklığı ve üzüntüye yol açtığı vurgulanarak, bundan sonra yapılacak çalışmalara katkı sunacak ve geliştirecek eleştirilere açık olunduğu kaydedildi.

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş on binlerce kişi, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti.

Protestocular, dün askıya alınan tasarının tamamen iptal edilmesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü.

Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı yaklaşık 2 milyonu bulurken polis kaynakları katılımcı sayısını 338 bin olarak açıkladı.

Buna göre, organizatörlerin yaklaşık iki milyon olarak belirttiği protestocu sayısının esas alınması halinde katılımcı sayısı geçen haftanın iki katına çıktı ve Hong Kongluların yaklaşık yüzde 30'u yürüyüşte yer aldı.

Siyah kıyafetler giyen gruplar, beyaz pankartlar taşıdı.

CADDE VE SOKAKLAR KAPATILDI

Gösteri alanına giden pek çok cadde ve sokak polis tarafından kapatıldı.

Bu arada, gösteriye katılan bazı işçi sendikaları ve öğretmen dernekleri, yarın iş yerlerinde ve okullarda greve gidilmesi çağrısı yaptı.

South China Morning Post'un haberinde organizatörlerin protestoların yerel saatle 23.00'te sona erdiğini açıklamasına rağmen binlerce kişinin hala hükümet binasına yürüdüğü belirtildi.

Carrie Lam, dün yaptığı basın toplantısında, "toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığı" için yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler ise tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protestolarda şu ana kadar 11 gösterici gözaltına alındı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda ise 79 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde protestoculara plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.

YASA TASARISI

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Lam, dün yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Tasarının tamamen iptal edilmesi ve Carrie Lam'ın istifası talepleriyle bugün yapılan protesto gösterilerine on binlerce kişi katılmıştı.

AA