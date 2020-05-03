Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da hafta sonu plajlar doldu. Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.

11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi.

Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, corona virüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.

Reuters







