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Dünya Hong Kong'da corona virüse rağmen halk plajlara akın etti

Hong Kong'da corona virüse rağmen halk plajlara akın etti

Dünya

Hong Kong'da corona virüse rağmen halk plajlara akın etti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı saran corona virüsün etkileri sürerken Hong Kong'dan gelen görüntüler herkesi şaşırttı. İki haftadır yerel vaka görülmeyen Hong Kong'da halk plajlara akın etti.

03 Mayıs 2020, Pazar 18:42 Son Güncelleme:
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Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da hafta sonu plajlar doldu. Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.

11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi.

Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, corona virüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.

Reuters


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