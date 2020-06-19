Honor Magic Earbuds, bir Android telefon üreticisinden gelen en son Apple Airpods Pro rakiplerinden biri.

Galaxy Buds Plus gibi rakipleri var ama ben o olsam Samsung kulaklık alırken iki kere düşünürüm. Neredeyse aynı özelliklere sahip gibi görünebilirler ama kullanımda Honor Magic Earbuds ondan çok daha iyi. En basitinden Galaxy Buds Plus’ın mikrofonları kulak içinde kaldığından çağrı kaliteniz düşüyor. Honor da ise mikrofonlar dışarda olduğundan ses karşı tarafa net gidiyor.

Kağıt üzerinde Honor Magic Earbuds, Airpods Pro'lara büyük bir alternatif olarak görülüyor. Aynı zamanda alıcılara benzer form faktörü ve daha düşük bir fiyatla ANC (aktif gürültü iptali) sunuyor.

Eğer sıradan bir dinleyiciyseniz, bunlar sizin için oldukça yetenekli, ancak kısa pil ömrü ve orta ses kalitesi ciddi müzik hayranlarının seçin sırasında ikilemde kalmasına neden olabilir.

Göz alıcı ve fonksiyonel tasarım

Honor Magic Earbuds, Apple Airpods Pro ile benzer bir tasarıma sahip. Dokunmatik kontroller ve birden çok mikrofona sahip uzun gövdeyle geliyor. Kutu konusunda zaten Airpods Pro ile çok farklılar.

Mavi renk seçeneği ve çakıl taşı biçimindeki kutusu çıkarırsak uzakta bakıldığında Airpods Pro ile onu ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

Tomurcuklar gerçekten işlevsel ve kutusuna doğru şekilde oturuyor. Kasa 81 x 35 x 29 mm boyutuyla cep için son derece uygun boyutta. Buna ek olarak fiyatına göre ANC ile gelmesi nadir bir avantaj. Honor’u burada tebrik etmek lazım.

Kutuda bulunan silikon uçlar oldukça sağlam. Aynı zamanda rahat bir uyum ve sızdırmazlık elde etmeyi hızlı ve kolay hale getiriyor. Ancak bir koşucuysanız kanat uçlarının olmaması bir sorun yaratabilir. Aşırı ter yüzünden bazen kulağınızdan düşecek gibi oluyor. Gündelik kullanımda ise sorun yok. Kulaklıkların süper hafif 5.4 gram ağırlığı, onları Galaxy Buds Plus gibi karşısında daha rahat hale getiriyor.

Bu tomurcuklar AirPods Pro'dan biraz daha yumuşak bir şekle sahip olsalar da, kulaklara oldukça sıkı oturuyorlar. Uzun dinleme seanslarından sonra rahatsızlık yaşadım mı derseniz, hayır.

İncelediğimiz model temiz maviydi. Ancak AirPods Pro gibi görünsün diyorsanız beyaz rengi de mevcut.

Kutuda farklı kulaklık ucu boyutlarının yanı sıra oldukça şık kasasını şarj etmek için USB-C kablosunu da bulacaksınız. Kasanın arkasında ise eşleştirme düğmesi yer alıyor. Kasayı açıp beyaz bir ışık görünene kadar eşleştirme düğmesini basılı tutarsanız, kulakiçi kulaklıklar eşleştirdiğiniz herhangi bir kaynağa görünür hale geliyor.

Kulakiçi kulaklıklar kaynak cihaza bağlandığında bağlantı sesi çıkarmıyor. Bu nedenle kulakiçi kulaklıkların cihaz bağlı olup olmadığını kontrol etmek için telefonunuzu kontrol etmeniz gerektiği anlamında geliyor.

Dokunmatik kontroller ve yerleşik mikrofonlar, özellikle test ettiğim bu fiyattaki gerçek kablosuz setlere kıyasla oldukça iyi çalışıyor. Tomurcuklara iki kez dokunarak şarkıları atlayabilir veya sesi çalabilir/duraklatabilirsiniz. Uzun bir basış ANC'yi açıp kapatıyor, böylece onları dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çevrenizde olup bitenin farkında olmak için tek tuşa basmanız yeterli.

Günlük kullanımda kontroller doğru çalıştı ve bunları kullanırken herhangi bir sorun yaşamadım. Verilen komutları algılamada sıkıntı çıkardığı tek zaman, terli ellerle ya da yağmurda koşarken onları kullanmaya çalıştığım zamandı. Bununla birlikte, bu durum kapasitif kontrollere sahip test ettiğim neredeyse tüm tomurcuklarda görülebilen bir sorun.

Tomurcukların çift mikrofonlu kurulumu da gelen çağrı kalitesinin mükemmel olmasını sağladı. Kulaklıkları çamaşır makinesi sıkma yaparken, sesin yüksek olduğu zamanda arama yapmak için kullandım. Hattın diğer ucundaki kişi hala en az gürültü ile söylediklerimi duyabiliyordu. Hatta arka planda ses var mı diye sormama rağmen “çok az” cevabını aldım. Honor, bu konuda yardımcı olduğu görülen “uplink gürültü azaltma” adını verdiği bir teknolojiyi kullanıyor.

Akıllı telefonlar ve diğer Bluetooth cihazlarıyla güvenilir bir bağlantı sağlayan en yeni Bluetooth 5 standardı da sizlere sunuluyor. Apple AirPods'larda olduğu gibi, kulağınızdan bir tomurcuk çıkardığınızda ses durabiliyor.

Tek dezavantajı, kulaklıkların su ve ter geçirmezlik için herhangi bir resmi IP sertifikası taşımaması. Bu, önemli bir detay. Ancak bu tomurcukların fitness yaparken kullanılamayacağı anlamında gelmiyor. Sadece kullanırken dikkat etmeye özen gösterin. Düzenli koşucular veya spor salonu müdavimleri biraz daha ödeme yaparak Jaybird Vista gibi kanat uçları ve iyi bir IP derecesi olan kulaklık bakabilir.

Pil ömrü, kulaklıkları çok kullanan kişiler için de bir sorun olabilir. Honor, tomurcuklarla ANC açıkken tek şarjla yaklaşık üç saat; kapalı iken 3,5 saat kullanım sunuyor. Birkaç yıl önce olsa bu iyi olabilirdi, ancak belirtilen süre bugünün standartlarına göre biraz düşük kalıyor. Şarj kutusunun şarjı bitmeden önce tomurcukları dört ila beş kez tamamen doldurabildiğini söyleyebilirim. Yine de fiyatı göz önüne alındığında, bu durum biraz affedilebilir.

Peki sunulan ses kalitesi?

Honor Magic Earbuds kulaklık başına 10mm sürücülere sahip. Özellikle tizler, biraz cızırtılı olabilir. Genel olarak burada sunulan ses seviyesi ortalama. Ancak bu kötü demek değil tabi ki de. Fiyatına göre bu tip bir kablosuz kulaklıktan zaten endüstri lideri ses almayı da pek beklemeyin.

Rock ve pop gibi türlerde mid ve tizler iyi. Mid vokaller ayağınızı yerden kesmek için yeterli güce sahip. Maksimum hacimleri de oldukça iyi. Tomurcuklar rock ve punk gibi türlerde bir miktar etki yaratmak için yeterli dinamizm de sunuyor.

Ancak, bu fiyat segmentinde test ettiğim neredeyse çoğu kablosuz kulaklık gibi, baslar yetersiz güçte. Blues parçalarının bas hatları doğru şekilde gürlemiyor. Zayıf bas sesi yüzünden endüstriyel müzik türü de bazen etkilenebiliyor.

Yüksek hacimlerdeki seste örneğin gitar ya da bateride kalitede bazen düşebiliyor. Ancak bu sorunu ses şiddetini/seviyesini azaltarak kolayca düzeltebilirsiniz.

ANC, arka plan ofis gürültüsünü kaldırabilecek kadar güçlü. Buna ek olarak sokağa çıkıp kullandığınızda da gürültü iptalinden memnun kalacaksınız. Kıyaslama yapmam gerekirse Apple Airpods Pro kadar sizi ortamdan kesmiyor ama yine de kullanışlı.

Kablosuz bağlantı kararlılığını farklı ortamlarda test ettim. Metro, metrobüs, spor salonu vs. Bu gibi ortamlarda da ciddi bir düşüş yaşamadım.

Sonuca bağlıyorum

Honor Magic Earbuds, kendisini piyasadaki benzer rakiplerinden ayırmak için fazla bir şey yapmıyor. Ancak, kulağa rahat oturmaları, cep dostu tasarımları ve sağlam mikrofon kalitesi, onları sıkı bir bütçeyle sıradan dinleyiciler için mükemmel bir kablosuz kulaklık haline getiriyor. IP derecesi olmasa da dikkat edildiği süre spor salonlarında da rahatlıkla kullanılabilir.

Pil ömrü, müzik çalmak için 3,5 saat veya daha fazla enerji tüketen aramalar için 2,5 saat sürüyor. Ancak şarj kutusu bu miktarı toplamda yaklaşık 14,5 saate kadar çıkarabiliyor. Bu, modern standartlara göre büyük bir miktar değil, ancak günlük kullanım için yeterli.

Honor Magic Earbuds, orta seviye fiyat etiketine göre aktif gürültü önleme ve otomatik duraklatma işlevselliği de dahil olmak üzere tatmin edici özelliklerle geliyor. Uygun fiyata ANC destekli kablosuz kulaklıklar Honor Magic Earbuds’a göz atabilir. Fiyatına gelecek olursak 799 TL.





Artıları

Rahat uyum

İyi mikrofon kalitesi

Kompakt tasarım

ANC





Eksileri

IP derecesi yok

Ortalama ses kalitesi

Pil ömrü ortalamanın altında