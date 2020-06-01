Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklık Türkiye’ye geliyor

Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklık modeli, Türkiye’de satışa çıkıyor. Honor Türkiye’den yapılan resmi açıklamaya göre kulaklık 16 Haziran tarihinde raflardaki yerini alıyor.

İki farklı renk seçeneği bulunan model, hatırlamak adına dahili üçlü mikrofonuyla adaptif gürültü engelleme teknolojisine sahip ve bu sayede yüksek arama kalitesi sağlıyor. Magic Earbuds, aynı zamanda barındırdığı iki farklı mikrofon sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engellemek için Hibrit Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini de kullanıyor. Kulaklık bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi çok fazla istenmeyen sesin bulunduğu ortamlarda, dinlediğinize odaklanmanızı sağlıyor.

Müzikseverleri memnun edecek düzeyde bas sunan Magic Earbuds kablosuz kulaklık, 10mm’lik sürücüler üstüne kuruluyor. Gördüğünüz üzere şarj özellikli hazne ile gelen kulaklık, bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 kullanıyor ve A2DP 1.3, HFP 1.6 ile AVRCP 1.5 destekleriyle geliyor. Kulaklıklarda 37 mAh, haznede ise 410 mAh pil taşıyan ürün, söylendiği kadarıyla aralıksız 13 saat müzik çalabiliyor. Haznesi USB-C üstünden 1,5 saatte şarj edilebilen model, Huawei imzalı kulaklıklar gibi özellikle EMUI 10 cihazlar ile daha uyumlu şekilde görev yapıyor.

Honor Magic Earbuds’ın Türkiye fiyatı henüz belli değil. Kulaklığın Avrupa fiyatı ise 99 euro.