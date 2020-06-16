Honor Magic Earbuds Türkiye satışa fiyatı ne kadar?

Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı ürünlerine Honor Magic Earbuds ile bir yenisini daha ekledi.Honor’un aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip ilk kulaklığı olan Magic Earbuds, bugün itibarıyla satışa sunuluyor.

Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kulağınızdaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanmanızı sağlıyor. Magic Earbuds ile sevdiğiniz şarkılarda en ince detayları kaçırmıyor, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Sesinizi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağınızın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa sorunsuz ve net bir şekilde aktarılıyor.

Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen Magic Earbuds, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip. Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor.Günlük kullanımda maksimum rahatlık sunacak şekilde tasarlanan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla birlikte sadece 62 gram ağırlığında olup rahatça cebinize sığıyor.

Kulaklıklar üzerinde dokunmatik kontrolleri bulunan Magic Earbuds, tüm bu kontrolleri Huawei AI Life uygulamasıyla özelleştirmenize imkan sunuyor. EMUI 10 ve üzeri işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarla hızlı bir şekilde eşleşen kablosuz kulaklıkta, akıllı sensörler kulaklığın takılı olup olmadığını anlayarak içeriği durdurup tekrar oynatabiliyor.

Honor Magic Earbuds, İnci Beyazı ve Mavi renk seçenekleriyle 799 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.