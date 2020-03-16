Honor MagicWatch 2’nin yeni versiyonu Türkiye’ye geliyor

Honor’un akıllı saati MagicWatch 2 Türkiye pazarına ilk olarak 46 mm’lik büyük modeliyle girmişti. Honor şimdi de 42mm çapındaki yeni modelini kullanıcılarla tanıştırmaya hazırlanıyor. Türkiye’de şu an 1.500 TL bandında satılan 46 mm sürümden biraz daha ucuz olacak 42 mm versiyon, boyutu nedeniyle özellikle kadınların hoşuna gidebilir.

Piyasaya sunulan 46mm’lik versiyonda 14 güne varan pil ömrü sağlayan Honor MagicWatch 2, bu yeni 42mm’lik versiyonda ise taşınabilirliği artırırken, akıllı saatler için oldukça iyi bir ortalama olan 7 güne varan pil ömrü sunuyor. Daha küçük olan bu versiyon, özellikle daha hafif ve narin bir akıllı saat kullanmak isteyenler için geliştirildi.

42 mm versiyonda 1,2 inç 390×390 piksel AMOLED ekran yer alıyor. 46 mm versiyon ise 1,4 inç 454×454 piksel bir AMOLED ekran ile geliyor. Temel aldığı Huawei Watch GT 2 ile benzer olarak gücünü Kirin A1 işlemciden alan saatin, 4 GB‘lık dahili depolaması bulunuyor. Bu 4GB’ın 2 GB’lık kısmına 500’e yakın şarkı depolanabiliyor. Gelişmiş Bluetooth bağlantısı ile telefondan 150 metre uzakta telefon görüşmesi yapmanıza imkan tanıyan ürün, nabız başta olmak üzere her kalemde aktivite takibi yapabiliyor ve su geçirmiyor. Aynı zaman uyku takibi de yapabilen Honor MagicWatch 2, paslanmaz çelik gövdesinde GPS donanımı da taşıyor. Firma tarafından tam 14 günlük bir pil ömrü müjdelenen akıllı saatin, normal kullanımda tam 2 hafta görev yapabiliyor olması çok dikkat çekiyor.



