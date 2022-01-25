PlayStation Game Size'ın bildirdiğine göre Horizon Forbidden West'in PlayStation 5'teki boyutu Avrupa'daki oyuncular için 96 GB, Amerika'daki oyuncular için ise 85 GB. Bölgeler arasındaki farkın sebebi ise farklı ülkelere sunulan dil desteği. Ayrıca bu boyutun ilk gün yamasını içermediğini de belirtelim.

Horizon Forbidden West'in ön yüklemesi 11 Şubat'ta başlayacak, oyunun çıkış tarihi ise PS4 ve PS5 için 18 Şubat 2022.

Gran Turismo 7 için indirme boyutu ise 89 GB. Oyunun ön yüklemesi 25 Şubat'ta başlayacak. Çıkış tarihi ise PS5 ve PS4 için 4 Mart 2022.







