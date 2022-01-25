Bilim & Teknoloji Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7'nin boyutu belli oldu

Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7'nin boyutu belli oldu

Bilim & Teknoloji

Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7'nin boyutu belli oldu

PlayStation sahiplerinin en çok beklediği oyunlardan ikisi Horizon Forbidden West ve Gran Turismo 7'nin PlayStation 5 boyutları belli oldu.

25 Ocak 2022, Salı 17:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

PlayStation Game Size'ın bildirdiğine göre Horizon Forbidden West'in PlayStation 5'teki boyutu Avrupa'daki oyuncular için 96 GB, Amerika'daki oyuncular için ise 85 GB. Bölgeler arasındaki farkın sebebi ise farklı ülkelere sunulan dil desteği. Ayrıca bu boyutun ilk gün yamasını içermediğini de belirtelim.

Horizon Forbidden West'in ön yüklemesi 11 Şubat'ta başlayacak, oyunun çıkış tarihi ise PS4 ve PS5 için 18 Şubat 2022.

Gran Turismo 7 için indirme boyutu ise 89 GB. Oyunun ön yüklemesi 25 Şubat'ta başlayacak. Çıkış tarihi ise PS5 ve PS4 için 4 Mart 2022.



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Isınmada en ekonomik seçenek hangisi?
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günün üçte birini İnternet'te geçiriyor, en çok "sağlık" arıyoruz...