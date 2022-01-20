Horizon Forbidden West’in yeni fragmanı hikayeye ışık tuttu

Fragman, oyunun ana kahramanı Aloy’un “İnsanlar acı çekiyor. Yakında açlıktan kıvranacaklar” sözleriyle açılıyor. Aloy, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bize yardımcı olması gereken makineler kontrolden çıktı. Bunu düzeltmenin bir yolunu bulmalıyım. Cevap Yasaklanmış Batı’da bir yerlerde.”

Fragmanda Varl ve Erend gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra bazı yeni karakterleri görmek de mümkün. Bu yeni karakterler arasında hem iyiler hem de kötüler yer alıyor. Yeni karakterlerden birisi, isyancı liderlerinden Regella. Angela Bassett’ın canlandırdığı Regella, kendisine yanlış yapan herkesi katletmeye hazır bir karakter olarak tanımlanırken; makineleri kontrol edebilme yeteneği de kendisini tehlikeli kılıyor.

Videoda Tilda isimli gizemli bir karakteri görmek de mümkün oluyor. Guerilla Games’ten Game Informer’a verilen bilgiye göre, bu karakteri Matrix’in yıldızlarından Carrie-Anne Moss canlandırıyor.

Aloy’un savaştığı makinelerden bazıları da fragmanda boy gösteriyor. Bunlar arasında Slitherfang adını taşıyan dev bir kobra ve çıngıraklı yılan melezi de bulunuyor. Slitherfang, baktığı yere asit tükürebilme özelliğine sahip.

Horizon Forbidden West, 18 Şubat’ta yayınlanacak. Ancak oyunun henüz tamamlanmamış bir sürümü kısa süre önce internete sızmıştı.







