Horlamak, partnerinizin kan basıncını yükseltebilir
Baltimore'daki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, horlama problemi olan 162 kişi üzerinde inceleme yaptı. Araştırmacılar, horlayan her 7 kişiden birinin, yanında uyuyan partnerinin kan basıncını yükselttiğini söyledi. Uzmanlar ayrıca, deneklerinin yüzde 14'ünün desibel seviyelerinin 53'ü aştığını buldular. Çalışma grubunun 3'te 2'sinin ise desibel seviyesi 45'ti. Dr. Mudi Sowho, horlayan partneri olan kişiler için 'Kulak tıkaçları yardımcı olabilir' diyor.
01 Mart 2020, Pazar 14:14 Son Güncelleme:
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Horlayan bir kişinin yanında uyuyanlar, ertesi sabah çok yorgun olduklarını söyler. Ancak horlayan birinin yanında uyumak, sadece uyku kalitesini değil, sağlığı da etkiliyor. ABD'nin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, horlayan her 7 kişiden birinin yanında uyuyan kişinin tansiyonuna zarar verdiğini ileri sürüyor. Horlayan 162 kişi üzerinde yapılan araştırmada, deneklerin yüzde 14'ünün 53 desibel seviyesini aştığı görüldü. Uyku apnesinin neden olduğu solunum şekli kardiyovasküler strese neden olup vücudun daha fazla adrenalin salgılamasına, kalbin daha hızlı atmasına ve kan basıncının artmasına neden olabiliyor. Bu durum hem horlayan hem de horlamayı dinlemek zorunda kalan kişilerde ortaya çıkıyor. Uyku problemi, vücudun stres hormonlarını düzenlemek için mücadele etmesine ve kan basıncının artış göstermesine neden oluyor.
Horlama şiddeti 53 desibel olan kişiler, eşlerini en çok rahatsız edenler oldu. 2016'da Almanya'da yapılan bir araştırma, bu seviyenin kalp krizine neden olabileceğini öne sürmüştü. Çalışmaya katılan diğer denekler ise 45 desibel ses çıkarmıştı ki bu da bir çamaşır makinesinin yanında uyumaya benziyor.
Çalışmaya katılan Dr Mudi Sowho, horlayan eşi olan kişiler için, 'Kulak tıkaçları yardımcı olabilir. Sağlığınızı korumak için onları kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim' diyor.
Bilim insanları, horlamanın halk sağlığını tehdit eden bir gürültü kirliliği olduğunu öne sürüyor.
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