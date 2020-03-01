Horlamak, partnerinizin kan basıncını yükseltebilir

Horlayan bir kişinin yanında uyuyanlar, ertesi sabah çok yorgun olduklarını söyler. Ancak horlayan birinin yanında uyumak, sadece uyku kalitesini değil, sağlığı da etkiliyor. ABD'nin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, horlayan her 7 kişiden birinin yanında uyuyan kişinin tansiyonuna zarar verdiğini ileri sürüyor. Horlayan 162 kişi üzerinde yapılan araştırmada, deneklerin yüzde 14'ünün 53 desibel seviyesini aştığı görüldü. Uyku apnesinin neden olduğu solunum şekli kardiyovasküler strese neden olup vücudun daha fazla adrenalin salgılamasına, kalbin daha hızlı atmasına ve kan basıncının artmasına neden olabiliyor. Bu durum hem horlayan hem de horlamayı dinlemek zorunda kalan kişilerde ortaya çıkıyor. Uyku problemi, vücudun stres hormonlarını düzenlemek için mücadele etmesine ve kan basıncının artış göstermesine neden oluyor.

Horlama şiddeti 53 desibel olan kişiler, eşlerini en çok rahatsız edenler oldu. 2016'da Almanya'da yapılan bir araştırma, bu seviyenin kalp krizine neden olabileceğini öne sürmüştü. Çalışmaya katılan diğer denekler ise 45 desibel ses çıkarmıştı ki bu da bir çamaşır makinesinin yanında uyumaya benziyor.

Çalışmaya katılan Dr Mudi Sowho, horlayan eşi olan kişiler için, 'Kulak tıkaçları yardımcı olabilir. Sağlığınızı korumak için onları kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim' diyor.

Bilim insanları, horlamanın halk sağlığını tehdit eden bir gürültü kirliliği olduğunu öne sürüyor.





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