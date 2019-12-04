Hormonlar vücudunuzun kimyasal habercisidir. Endokrin bezlerinde üretilen bu güçlü kimyasallar kan dolaşımınız etrafında dolaşarak dokulara ve organlara ne yapmaları gerektiğini söyler. Metabolizma ve üreme dahil olmak üzere vücudunuzun ana işlemlerinin çoğunu kontrol etmeye yardımcı olurlar.

Hormonal bir dengesizlik olduğunda, belirli bir hormonun çok fazla veya çok azına sahip olursunuz. Küçük değişikliklerin bile tüm vücudunuz üzerinde ciddi etkileri olabilir.

Bir kek tarifi gibi hormonları düşünün. Herhangi bir bileşenden çok az veya çok az, nihai ürünü etkiler. Bazı hormon seviyeleri yaşam boyu dalgalanma gösterse de, sadece doğal yaşlanmanın bir sonucu olabilirken, endokrin bezleriniz tarifleri yanlış aldığında diğer değişiklikler meydana gelir. Vücudunuzda meydana gelebilecek bir hastalığı anlamak veya gebe kalmak için hormon testlerinden faydalanabilirsiniz. Hormon testi nedir, Hormon testi ne işe yarar sorularının cevaplarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Karamürsel açıkladı.

Hormon testi hangi durumlarda uygulanır?

Kadın hastalıkları ile ilgili başvuran hastaların bir kısmını, hormonal düzensizlik nedeniyle sorun yaşayan hastalar oluşturur. Bu hastaların genel şikayeti adet düzensizliğidir. Bu da adetlerinin periyot düzeninin bozulması, fazla, az ya da hiç adet olamaması olarak tanımlanır. Ayrıca bazı hastalarda anormal tüylenme, sivilcelenme, göğüslerden süt gelmesi gibi farklı belirtiler olabilir.

Bir grup hasta ise, bebek planladıkları halde gebelik elde edememe şikayetiyle başvurur.

Bu durumlarda doktor tarafından, detaylı bir öykü, fizik muayene ve ultrasonografi ile düzensizliğin sebebine ilişkin bilgi alınabilir. Çoğu zaman kan testi yapılması bile gerekli olmayabilir.

Ancak gerekli durumlarda, kanda bazı hormonların düzeyi ölçülerek, tanıya yardımcı olması sağlanabilir.

Tüm hormonların salgılanması beyinde bulunan hipotalamus bezi tarafından yönetilir. Hipotalamus bezi de hipofiz bezine hormon salgısı için sinyal gönderir. Nihayetinde hipofiz bezi tüm endokrin organlara hormon salgısı için sinyal gönderir. Kadınlık hormonlarının salgılandığı organ yumurtalıktır. Bu hormonların döngüsel olarak salgılanması hormonal denge için gereklidir. Hormonlar birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. Tüm vücutta bulunan hormonlar,dengeli ve uyumlu çalıştıkları takdirde, sağlıklı bir vücuttan söz edilebilir.

Östrojen hormonu yumurtalıktan salgılanan kadınlık hormonlarından biridir. Gebelik döneminde kan düzeyi artar, menopoz döneminde ise azalır.

Progesteron hormonu da yumurtalıktan salgılanır. Östrojen hormonu ile denge içinde olması önemlidir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda,çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Prolaktin hormonu, hipofiz bezinden salgılanır ve görevi meme dokusunda emzirme döneminde süt yapımını sağlamaktır. Ancak hipofiz bezinde oluşan adenom adı verilen bazı anormal yapılar, bu hormonun aşırı salgılanması ve adet düzeninin bozulmasına sebep olabilir. Emzirme döneminde ise prolaktin artışına bağlı adet görmeme ya da düzensiz adet olması normal kabul edilir.

Tiroksin hormonu tiroid bezinden salgılanan ve vücutta pek çok işlevi olan bir hormondur. Azlığı ya da çokluğu adet düzensizliğine sebep olabilir.

LH ve FSH adı verilen hormonlar,hipofiz bezinden salgılanan ve yumurtalıktan östrojen ve progesteron hormonlarının düzenli salgılanmasını sağlayan hormonlardır.

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