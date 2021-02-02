Türkiye Horoz dövüşü baskınında 77 kişiye ceza kesildi

Horoz dövüşü baskınında 77 kişiye ceza kesildi

Türkiye

Horoz dövüşü baskınında 77 kişiye ceza kesildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Karasu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'ne yapılan baskında, horoz dövüşü yaptıranları suçüstü yakalandı. 77 kişiye corona virüs tedbirleri kapsamında ve kumar oynamaları nedeniyle toplam 345 bin 422 lira ceza kesildi.

02 Şubat 2021, Salı 22:28 Son Güncelleme:
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Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde bulunan Karasu Hayvanları Koruma ve Yetiştirme Derneği'nde horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar alan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri baskın yaptı. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı dernek binasına giren ekipler, horoz dövüşünü sonlandırdı. İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi illerden Sakarya'ya gelen 77 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları ve kumar oynamaları nedeniyle toplam 345 bin 422 lira ceza kesildi.

''Bu yasakçı anlayış Türkiye'ye zarar getiriyor''

Türk Asil Horoz Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı Hikmet Neğuç yaşanan duruma tepki gösterdi.

Hayvan dövüş müsabakalarının yasal olması gerektiğini savunan Neğuç, "Horoz müsabakaları Türkiye'nin her yerinde yapılan kültürel mirasımızdır. Müsabakalar derneklerde ve hakem kontrolünde yapılır, dövüş kaçak yapılır. Türk kültürünün bir parçasıdır. Dünyanın her yerinde yapıldığı gibi burada da yapılıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde hayvan sporları ve sergileri kanunu istiyoruz. Burası bir hayvan derneğidir, yasal olarak yapılmış bir etkinliktir. Fakir fukaranın kışlık halk eğlencesidir. Bu müsabakalar, dünyanın her yerinde yapılmaktadır. Türkiye'de de serbest olmalıdır. Bu yasakçı anlayış kimsenin işine yaramıyor, Türkiye'yi dünyanın gerisinde bırakıyor. Bu yasakçı anlayış Türkiye'ye zarar getiriyor.'' dedi.

DHA

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