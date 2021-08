Horoz ibiği çiçeğinin gösterişli çiçekleri bulunduğu mekana görsellik katıyor. Bahçe çiçekleri arasında en çok tercih edilenlerden birisi de horoz ibiği çiçeğidir. Peki, horoz ibiği çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Horoz ibiği çiçeği hikayesi nedir? Horoz ibiği çiçeği hakkında bilinenler...

HOROZ İBİĞİ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Horoz ibiği bitkisi saksılarda ve bahçelerde sıradan gerçek topraklarda yabani ot gibi gelişmeyi seven bitkilerdir. Bu yönüyle yetiştirmesi oldukça kolay olan bir çiçek türüdür. Bakımıyla alakalı olarak neredeyse hiçbir özen istemez. Güneşi seven soğuğa karşı ise dayanıklı olmayan bir bitkidir. Toprağının sulamasının ise her çiçeğin dibine gelecek şekilde çok az hafifçe sulanarak yapılması önemlidir.

Horoz ibiği çiçeğinin toprağının nemli bir şekilde tutulması adına düzenli olarak her gün az miktarda olacak şekilde sulanması önemlidir. Bu kapsamda çiçeğin su gereksinimi olup olmadığının anlaşılması adına toprağın kontrol ederek anlaşılması mümkün olmaktadır.

HOROZ İBİĞİ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Horoz ibiği çiçeği her türlü yumuşak yapıda, kültür toprağında sorunsuz bir şekilde yetişebilir.

Aslen Rus kökenli bir çiçekli bitkidir.

Güneşli ve yarı gölgeli ortamlarda ekimi yapılan bir çiçektir.

Bitkinin çiçekleri çok gösterişli ve fiziki yapısı oldukça dikkat çekicidir.

HOROZ İBİĞİ ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.