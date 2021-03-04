HPV nedir? Bu virüsten korunmak mümkün müdür?

HPV virüsünün en tehlikeli tarafı ise vücutta olduğu süreç belirti verse de vermese de kişiden kişiye buluşabilir olmasıdır.

Kadınlarda ve erkeklerde görülebilen genital siğiller cinsel yolla bulaşan enfeksiyon çeşididir. HPV enfeksiyonu kondiloma aküminata olarak da adlandırılır. Virüsün 200’den fazla çeşidi bulunur ve yaklaşık 40’ı genital siğillere sebep olur.

Kadınlarda çeşitli HPV virüsleri aynı anda bulunabilir. Genital siğiller açık ya da koyu kahverengi kabarıklar ya da leke şeklinde oluşabilir. Tek olabileceği gibi birden fazla çeşitte de olabilir. Yan yana olan siğiller karnabahar şeklinde benzer olarak görülebilir.

Siğiller sıklıkla et beni ile karıştırılabilir, hiç fark edilmeyebilir. Kaşıntıya yol açabilir ya da cinsel ilişki sırasında kanamaya sebep olabilir.

Kadınların ve erkeklerin yaklaşık %60’nın hayatının bir döneminde HPV ile karşılaştığı tahmin ediliyor. Virüs kişinin vücuduna girdikten sonra bağışıklık sistemi tarafından baskılanır. Baskılanamadığı durumlarda ise genital siğillere yol açabilir ve bulaşma sonrası uzun sürenin ardından belirti verebilir.

ERKEN TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİR

HPV virüsünün en tehlikeli tarafı ise vücutta olduğu süreçte kişiden kişiye buluşabilir olmasıdır. Belirti vermeden kendini belli etmediği zamanlarda virüsünün ne zaman ve kimden bulaştığı bilinemiyor.

Cinsel yol ile bulaşan HPV virüsü vajinal ve anal ilişkinin haricinde kondomun örtmediği deri temasıyla da bulaşabilir. Nadir görülmekle beraber oral ilişki sırasında da bulaş gerçekleşebilir. HPV taşıyıcı gebelikte doğum sırasında anneden bebeğe geçme ihtimali vardır.

Bilinenin aksine öpüşme, ortak havlu – çatal, kaşık kullanımı ve tuvaletten HPV virüsü bulaşmaz.

HPV virüsü sonrası oluşan genital siğiller genellikle toplu iğne başı büyüklüğünde ve pütürlü yapıya sahiptir. Oluşmaya başladığı sırada kahverengi kabartı şeklinde kendini belli eder ve kaşıntıya sebep olabilir.

Kadınlarda ortaya çıktığı bölgeler; dış genital bölge, vajina içi ya da çevresi, anüs içi ya da çevresi, kasık bölgesi ve rahim ağzıdır. Erkeklerde ise penis, testis, kasık ve bacak arası bölgesidir.

Genital siğiller erken teşhis edilirse tedavisi kolay olur. Siğillerin tedavilerinde ise tercih edilen başlıca yöntemler; ilaç tedavisi veya cerrahi müdahalelerdir.

HPV VİRÜSÜNDEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

HPV virüsünden korunmak mümkün, tercih edilebilecek ilk yöntem tek eşli olmaktır.

Bunun haricinde tercih edilebilecek korunma yöntemleri ise; vajinal, anal veya oral seks sırasında her zaman prezervatif kullanmaktır. Ancak unutmamak gerekir ki prezervatif tarafından korunmayan bölgelerden virüs bulaşma ihtimali vardır. Ayrıca genital siğiller için tedavi gördüğünüz süreçte cinsel ilişkiye girmeyin.

Tercih edilebilecek en kesin yöntem ise kadın erkek fark etmeden HPV aşısı olmaktır. Aşı sayesinde genital siğillerin kansere sebep olan çeşitlerine karşı %90 oranında koruma sağlanmaktadır.

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