Türkiye Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Türkiye

Hrant Dink anması için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölüm yıldönümü ile ilgili anma nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Araçlar, alternatif yollara yönlendiriliyor.

19 Ocak 2022, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 15.'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Anma etkinliği nedeniyle Halaskargazi Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Caddeye çelik bariyerler getirildi. Sokak başları çevik kuvvet ve Özel Harekat polisleri tarafından tutuldu.


KAPANAN YOLLAR

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti trafiğe kapandı. Trafik alternatif yollara yönlendirildi. Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirildi.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

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