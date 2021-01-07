Türkiye Hrant Dink davasında yeni gelişme, Veysel Şahin yakalandı

Hrant Dink davasında yeni gelişme, Veysel Şahin yakalandı

Türkiye

Hrant Dink davasında yeni gelişme, Veysel Şahin yakalandı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Veysel Şahin Adana'da yakalandı.

07 Ocak 2021, Perşembe 12:42 Son Güncelleme:
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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinden Veysel Şahin Adana'da yakalandı.

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