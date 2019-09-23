Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle inceleme başlatılan hakimin eyleminin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını, eylemle ilgili Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını bildirdi.

Bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatılmıştı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur." ifadelerini kullandı.

YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ'NDE KABUL EDİLEN İLKELER KAPSAMINDA DA DEĞERLENDİRİLECEK

Başkanvekili Yılmaz, inceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığının tartışılacağını belirterek, hakimin eylemiyle ilgili 6 Mart 2019 tarihli HSK Genel Kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019'da kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağını aktardı.

AA

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