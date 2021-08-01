Huawei 100W hızlı şarj cihazı için onay aldı

Huawei, yeni güç adaptörünü hangi cihazında kullanacağına yönelik bir bilgi vermedi. Ancak şirketin 100W güç adaptörü (5A akım, 20V gerilim), HW-200500C00 model koduyla Çinli kuruluş 3C’den gerekli onayı aldı.

Huawei, lisansın ardından önümüzdeki dönemde çıkaracağı ürünlerde bu aksesuarı kullanıcılarına sunabilir.

Huawei P50 ve P50 Pro modelleri en fazla 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak. P50 Pro’nun 50W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.



