Apple AirPods Pro'ya doğrudan rakip olarak gelecek söylenen FreeBuds Pro tasarım açısından Apple'ın kulaklığına benziyor. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine de sahip.

Kirin A1 yonga setinden güç alan kulaklık, Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Her iki kulaklıkta da üç mikrofon ve 52.5 mAh pil mevcut.

Huawei FreeBuds Pro siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte sunulacak. Kablosuz kulaklık Ekim ayı başlarında Avrupa'da satışa çıkacak. Fiyatının ise 150 euro olacağı söyleniyor.