Huawei, özellikle gençlere yönelik orta segment ürünlere odaklanan akıllı telefon markası Honor’u sattığını açıkladı. Satın alma işlemi tamamlandığında Huawei, Honor üzerinde herhangi bir hisseye sahip olmayacak. Kurulan konsorsiyum, Honor’un yüzde 98.6 hissesine, Shenzhen hükümeti ise yüzde 1,4’lük hisseye sahip olacak.

Satın alma işlemi, Honor’un işletme faaliyetlerini etkilemeyecek. Honor üst yönetimi, satın alma işleminden sonra da görevlerine devam edecek. Aynı şekilde şirketin farklı birimlerinde çalışan 7.000’i aşkın çalışan da görevine devam edecek.

Tüm yatırımcılar, Honor’un pazardaki rekabete daha etkili bir şekilde katılabilmesi için markaya, tedarikçilere, üretime ve hizmetlere destek vermeye devam edecek.

Huawei, söz konusu satın alma işlemi ile ilgili olarak resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Huawei Investment Holding Co. Ltd., endüstriyel teknoloji unsurlarının sürdürülemez ve tüketici işlerinin büyük baskı altında olduğu zor bir zamanda, Honor’un faaliyetlerine devam edebilmesi için Honor ticari varlıklarını bir bütün olarak satmaya karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Huawei ya da Shenzhen Zhixin New Information Technology, Honor’un ne kadara satıldığını açıklamadı.