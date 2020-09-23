Huawei Band 4 Pro inceleme: Küçük ama yetenekli akıllı bileklik

Huawei son dönemde bazı inanılmaz teknolojilerle cihazlarını geliştirdi ve fitness izleyicileri de bunlardan farklı değil. Huawei Band 4 Pro, spor takibi, kalp atış hızı izleme ve uyku takibi gibi özelliklerle dolu küçük bir fitness takipçisi. Ayrıca, hepsi, mevcut fitness takipçilerinin neredeyse dörtte biri kadar bir fiyata sunuluyor.

İlk başta pil ömrü ile başlayalım. Band 4 Pro'da 100 mAh pil bulunuyor. Uyku izleyici etkin olmadığında ve kalp atış hızı sensörü sürekli açık olarak ayarlandığında, cihaz 7 gün ayakta kalabiliyor. Uykunuzu her gece izlendiğinde ve fitness takipçisi nispeten yoğun bir şekilde kullanıldığında ise pil 5 gün gidiyor. Diğer fitness takipçilerinin her gece şarj edilmesi gerektiği düşünüldüğünde burada sunulan pil ömrü gayet iyi.

Band 4 Pro, Huawei sağlık uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor. İlginç bir şekilde, bant Android 4.4 veya sonraki sürümleri; iOS 9.0 veya sonraki sürümleri çalıştıran herhangi bir akıllı telefona bağlanabiliyor.

Adımlarınızı, uykunuzu ve kalp atış hızınızı takip etmenin yanında Band 4 Pro, dahili bağlı GPS ile sıradan koşucular için son derece yeterli. Küçük yapısıyla basit görünebilir ama özellikleri söz konusu olduğunda üstün performans gösteriyor. Ayrıca akıllı telefon olmadan parkurları kaydetmek için entegre GPS modülü de oldukça kullanışlı.

Havuzda size eşlik edecek bir fitness takipçisine sahip olmak istiyorsanız, daha fazla aramanıza da gerek yok. Huawei'ye göre, kasa, kullanıcıların fitness takipçisi ile yüzmeye gitmelerine izin veren 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Bu izleyicinin 6 eksenli sensörü, yüzerken hareketlerinizi otomatik olarak tanıyor, yüzme hızını, mesafeyi ve kalorileri kaydedebiliyor.

Ayrıca bu sefer Huawei, Band 4 Pro’ya kan oksijen doygunluğunu (SpO2) algılama işlevini de ekledi. Donanım, belirli ışık için oksihemoglobin ve deoksihemoglobinin farklı yansıtıcı emiciliğinden de yararlanıyor. Bu küçük fitness takipçisi, Huawei'ye göre kalp atış hızınız, kalp atış hızı sınırını aşarsa akıllı titreşim hatırlatıcıları da sağlayabiliyor.

Band 4 Pro, kullanıcılar için kişisel bir uyku danışmanı görevi de görüyor. Bant, Huawei'nin uyku durumu tanıma ve veri toplamaya yardımcı olan TruSleep özelliği ile birlikte geliyor. Bu uyku izleme özelliği, yalnızca çok pahalı sağlık izleyicilerinde veya akıllı saatlerde bulunan bir özellik olan kullanıcının uyku düzeninin ne kadar iyi veya kötü olduğunu ölçüyor. Ayrıca, bu küçük izleyici, uykunun en derin aşamalarından biri olan REM döngülerinin kullanıcı dönemlerini otomatik olarak kaydedebiliyor.

Huawei Band 4 Pro’nun 0.95 inç ekranı, hem odanın içinde hem de parlak güneş ışığı altında açıkça görülebilecek kadar canlı ve parlak. Bant, ekranın parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor. Bu, karanlık bir odanın içindeyseniz, bandın ekran parlaklığının gözlerinize zarar vermeyecek şekilde otomatik olarak tonlanacağı anlamına geliyor.

Birlikte verilen bileklik silikon kauçuktan yapılmış ve yaklaşık 0,65 inç genişliğinde. Toplam uzunluğu 8,27 inç'in hemen üzerinde olan iki kayış, kaslı bilekler için de uygun. Uzunluğu ayarlamak için çok sayıda delik mevcut.

Bileziğin üç rengi var: pembe, siyah ve kırmızı. Sadece güzel bir görünüme sahip değil, aynı zamanda kıyafetlere de çok iyi uyuyor. Elimdeki bileziğin rengi siyah ama kişisel tercihim söz konusu olduğunda kırmızıyı tercih ederdim.

Koşu, bisiklet, yürüyüş, serbest antrenman, eliptik ve kürek modları derken burada pek çok egzersiz ve antrenman var. Her sporun koşma hızı, kalori, kalp atış hızı, yüzme hareketleri, yüzme etkinliği gibi profesyonel ayrıntılı veri analizi de sizlere sunuluyor.

Bant, antrenman süresince belirli zamanlarda size uyarılarda bulunuyor ve antrenman sonrasında da egzersiz raporunuzu size iletiyor. Daha detaylı analiz için Huawei Health uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bu arada Huawei Health uygulaması hala Google Play Store'da yer alıyor ancak a Huawei ile Google arasındaki sürtüşme yüzünden yeni Huawei cihazları Google ekosisteminden yoksun.

Bu arada başka bir Android telefona rahatlıkla Huawei Health uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ancak bu uygulamayı kullanabilmeniz için telefonunuza Huawei Mobil Servislerini indirmeniz gerekiyor.

Huawei, birkaç yıldır neredeyse farklı cephelerde teknoloji endüstrisinin en ileri noktasında yer aldı. Bu yüzden sağlam bir fitness takipçisi ortaya çıkarması şaşırtıcı değil. İster yüzücü, ister koşucu ya da normal bir spor meraklısı olun, Huawei Band 4 Pro sizin için doğru seçim olabilir. Huawei Band 4 Pro'nun Türkiye satış fiyatı ise 499 TL.