Huawei CFO’su Meng Wanzhou serbest kalabilir

Aralık 2018’de Kanada’da tutuklanan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Huawei CFO’su Meng Wanzhou, çevrim içi duruşmada savunmasını sundu.

Yetkililer, Huawei Baş Finans Sorumlusu Meng Wanzhou'nun kendisine karşı açılan banka dolandırıcılığı davasını sona erdirmek için ABD savcılarıyla bir anlaşmaya vardığını söyledi. Hareket, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir gerilim noktasını hafifleterek Kanada'dan ayrılmasına izin veriyor.

Reuters’ın haberine göre anlaşmanın sadece Wanzhou ile yapılacağı, diğer 2 kişinin dava sürecinin devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca Wanzhou’nun kefalet ile serbest bırakacağı ve ABD’ye iade sürecinin askıya alınacağı aktarıldı.

Yaşananlar sonrasında Çin’de tutuklanan Kanadalı işadamı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig, halen hapiste. Analistler, Wanzhou davasının çözüme kavuşması durumunda casuslukla suçlanan her iki ismin de serbest bırakılabileceğinin altını çiziyor.

Wanzhou’nun avukatı William Taylor III, “Anlaşmadan memnunuz. İddianamenin 14 ay sonra haklı tarafı memnun edecek şekilde çözüme kavuşacağını düşünüyoruz” dedi.



