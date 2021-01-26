Huawei FreeBuds Studio inceleme

FreeBuds Studio, Huawei'nin aktif gürültü önleyici (ANC) özelliğe sahip ilk kulak üstü kulaklıkları.

Huawei, akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google'dan mahrum olabilir, ancak son zamanlarda Sound X Bluetooth hoparlörü için Fransız Devialet ile ortaklık kurarak, ses eğlencesi konusunda giderek yükselişe geçti. Şimdiyse rakip kulaklıklardan bir denizin daha derinine inmeye hevesli. Peki bu alanda da başarılı mı?

Referans noktalarını burada görmek ise çok kolay. İsimlendirme Beats'i yansıtıyor; minimalist tasarım ise Sony'nin WH-1000XM modellerinden izler taşıyor. Ancak gerçek hayatta bunlardan çok farklı bir deneyim sunduğu kesin.

Tasarım

FreeBuds Studio'nun tasarımı gerçekte güzel. Net çizgiler güven verici bir şekilde minimalist ve yumuşak kulak kıvrımından metal kafa bandına kadar keyfini çıkarabileceğiniz ayrıntı ve dokular mevcut.

Yumuşak deri kulak pedleri lüks bir his veriyor ve kafa bandı yastıkları oldukça konforlu.

Hafif piramit şeklindeki kulaklık, 194 x 152 x 81.5 boyutlarıyla nispeten büyük ama 260 gram ile de oldukça hafif. Bunlar ek olarak iyi ve izole edici bir uyum sunuyor. Ayrıca, çeşitli kafa şekillerine ve boyutlarına kolayca uyabiliyorlar. Onları çıkarmak için acele etmiyorsanız ya da uzun kullanımda sizi rahatsız etmiyor.

Siyah veya altın renklerinde gelen Studio'nun görünümü, kaliteli olduğunu da hemen belli ediyor. Üzerinde güç, Bluetooth ve ANC olmak üzere üç farklı düğme yer alıyor. Sağ kulaklık ise dokunmaya duyarlı geniş bir alana sahip. Oynatmayı kontrol etmek ve ses seviyesini ayarlamak için dokunup kaydırma için bunu kullanabilirsiniz. Bu, genel olarak iyi çalışıyor. Ancak bir masaüstü tarayıcısından Spotify'ı dinliyorsanız, oynatma kontrollerinin çalışmayacağını belirtelim. Bağımsız uygulamayı kullanırsanız kontrollere erişim sağlayabilirsiniz.

Kulaklıklar kompakt bir şekle katlanamasa da 90 dereceden fazla dönebiliyor. Apple'ın aksine, onları taşımak için yarım değil sert malzemeden yapılmış kaliteli tam boy bir taşıma çantası var.

Genel kullanılabilirlik ise gayet iyi. Kulaklıkları çıkardığınızda veya değiştirdiğinizde otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan bir sensöre sahip. Ayrıca gelen çağrıları güçlendirmek ve arka plan gürültüsünü en aza indirmek için altı mikrofonlu çağrı gürültü azaltma sistemi de bulunuyor. Çift antenli kulak üstü kablosuz kulaklık, çok yönlü sinyal kapsamı sunabiliyor, bu nedenle bağlantılar oldukça sağlam.

Huawei, aktif gürültü iptal sistemini Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme olarak adlandırıyor ve ortamdaki duruma uyum sağlayabilen üç farklı gürültü engelleme modu sunuyor.

Şöyle ki çok gürültülü bir ortamdasınız, bu bir uçak yolculuğu da olabilir, tren ya da metrobüs yolculuğu da yapıyor olabilirsiniz. Kulaklıklar bu tip ortamlarda otomatik olarak Ultra Mod'a geçiyor. Daha az sesin olduğu kütüphane ve ofis gibi yerlerde ise Rahat Mod aktif hale geliyor. Çok gürültülü olmayan ama dış sesin zaman zaman arttığı restoran ve kafe gibi ortamlarda ise Genel Mod aktif hale geliyor.

IMU sensör ve mikrofon sisteminden oluşan akıllı çoklu ortam algılama sistemi, saniyede 100 ortamı algılayabilliyor. Böylelikle daha doğru ve konforlu bir aktif gürültü engelleme deneyimi sunmak için engelleme modunu farklı ortamlara göre otomatik olarak ayarlıyor.

Uygulama etkili, fiyatına göre uygun. Ancak sınıfında lider değil. Kulaklıklar, geleneksel ortam gürültüsü iptali ile birleştiğinde 40dB'ye kadar etkili olduğu iddia edilen ses kesici kulaklık yapısıyla ANC'yi artırıyor. İstenmeyen ortam sesini engelliyor. Aktif olduğunda konuşmaları yapmak da oldukça kolay.

Kulaklıklar, eşzamanlı bağlantıları destekleyen Bluetooth 5.2 ile çift Bluetooth bağlantısını destekliyor. Bu, iki cihazı aynı anda kulaklığa bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu hem dizüstü bilgisayarda çalışıyor hem de cep telefonunuz da bir şeyler dinliyorsanız nimet değerinde.

Kulaklıklar ayrıca Huawei'nin 960 kbps iletim hızına sahip tescilli L2HC kablosuz ses codec'ini kullanıyor. Bununla birlikte, bu yalnızca markanın EMUI 11 veya üzeri çalıştıran Mate 40 veya P40 serisi akıllı telefonlarında çalışıyor. Bu nedenle bu özellik, biraz sınırlı çekiciliğe sahip.

3,5 mm kulaklık bağlantı noktası ise burada yok, bazı kullanıcılar bunu sevmeyebilir. Bu durum aynı zamanda onları uzun mesafeli yolculuklarda (pandemi sonrası artık) uçak içi eğlence sistemine bağlayamayacağınız anlamına geliyor.

Ses performansı

Teknik olarak baktığımızda… Her bir kulaklığın içinde, teknik olarak 48 kHz'e yükselebilen dört katmanlı 40 mm polimer diyafram sürücüsü gizleniyor. Ancak buradaki hikaye bu değil.

Evet, FreeBuds Studio sağlam bir gürültü çıkarıyor ve tamamen işlevsel. Onları giyerken sizi ses anlamında mutsuz edecek bir şey yok. Herhangi bir parçadaki tüm vokalleri ve her notayı duyarken güçlü bir çalma elde ediyorsunuz.

Seste tizlerin yüksek bass’ların ise tam doygunlukta olmadığını söyleyebilirim. Bass ağırlıklı bir kulaklık istiyorsanız burada sunulan size biraz düşük gelebilir. Öte yandan ritimler net ve ayrıntılı. Keman nakaratları da kulağa tatlı ve rahatlatıcı geliyor. Dahası, yüksek ses seviyelerinde minimum bozulma var, bu yüzden ses açısından sağlam diyebilirim.

Pil ömrü ise ortalama kalıyor. ANC açıkken 20 saat, kapalıyken 24 saat pil ömrü sunabiliyor. USB-C bağlantı noktasını kullanarak hızlı şarj ile yaklaşık 10 dakikada beş saat daha ANC destekli müzik oynatma elde edebilirsiniz. Bazı rakipleri ANC olmadan yaklaşık 30 saat ayakta kalabiliyor. Kulaklıkları bir hafta içinde günde bir veya iki saat kullandım (çoğunlukla ANC açıktı) ve hala yüzde 60 düzeyinde pili vardı.

Sonuca bağlıyorum

FreeBuds Studio, ANC destekli kulak üstü kulaklık arayanların listesinde olmalı. Huawei'den beklediğiniz gibi, güzel bir şekilde tasarlanmışlar ve yüksek kaliteli bir yüzeye sahipler. Aynı zamanda kulaklık arka plan gürültüsünü devre dışı bırakıp konuşma sesini temiz bir şekilde karşı tarafa da aktarabiliyor.

Bu kulaklıklar, mevcut fiyat etiketinden daha kaliteli görünse de, salt müzikalite söz konusu olduğunda, piyasada daha iyi seçenekler de var.

Huawei FreeBuds Studio modeline 3499 TL’ye sahip olabilirsiniz.