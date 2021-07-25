Huawei, HarmonyOS çalıştıran MatePad 11’i Türkiye’de satışa sundu

Huawei'nin yazılımı son dönemde uzun bir yol kat etti. ABD yasağı yüzünden, Google uygulamalarının şirkete ait cihazlarda izin verilmemesi aslında şirketi, cihazlarına yeni bir yön vermeye sürükledi. 2020'nin sonlarında, yasağın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen yazılım durumu çözülmemişti. Ancak Huawei MatePad 11 ile bu çözülebilir.

Huawei MatePad 11, tasarım anlamında şaşırtıcı bir yapıda değil. Ancak rakipleri kadar şık ve kullanışlı. Aslında iPad Pro’yu da andırıyor diyebiliriz. Tabletin arkasında bir kamera ve flaş modülünün yanı sıra Huawei logosu bulunuyor. Yanlarda ses seviyesi düğmeleri, güç düğmesi, USB-C bağlantı noktası ve dört adet hoparlör bulunuyor. Ön tarafta IPS LCD ekran ve uzun kenarda öne bakan bir kamera bulunuyor. Yatay olduğunda o kamera ekranın üstünde duruyor. MatePad 11’de kulaklık veya mikrofon girişi yok. Ancak Huawei kutuya 3.5mm-USB-C adaptörü eklemiş. Bu sayede kablolu kulaklıkları veya mikrofon setlerini kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

Tabletin arkası sert plastikten yapılmış ve oldukça dayanıklı hissettiriyor. Tableti klavye ile kullanırsanız dayanıklılık artıyor ve MatePad'i koruyor. Ayrıca klavye bir standa da dönüşüyor. Bu oldukça kullanışlıdır. Tableti tutan mıknatıslar da oldukça güçlü. Ekran bu sayede hiç düşmedi. Klavye, Bluetooth üzerinden tablete sorunsuz bir şekilde bağlanıyor. Bununla birlikte, klavye kapakları gibi, tuşların kendisi de ultra ince. Karalama yapmak veya not almak için Huawei'nin M-Pencil adlı kalemini de kullanabilirsiniz. M-Pencil, işaretler, el yazısı ve çizim söz konusu olduğunda çok hassas ve elde dengeli bir ağırlık sunuyor. Kalem, tabletin üstündeki manyetik noktaya takıldığında kablosuz olarak şarj oluyor. MatePad 11’i dizüstü bilgisayar deneyimine biraz daha yakınlaştırmak için bir mouse’u da tablete Bluetooth üzerinden bağlayabilirsiniz.

Huawei MatePad 11, 11 inç genişliğindeki ekranı oldukça renkli. 120 Hz'lik yüksek yenileme hızı ve 2560 x 1600 çözünürlüğüyle video izlemek veya sosyal medyada gezinmek için de oldukça kullanışlı. Yazı tahtanız, 16:10 en boy oranıyla oldukça uzun ve ince. Bu, iki sekmeyi yan yana açabileceğiniz için çoklu görevler için uygun. 500 nit maksimum parlaklıkla ekran, dışarıda güneş ışığı altında da fazlasıyla rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Tabletin her iki kenarına yerleştirilmiş toplam dört hoparlör var. Bu hoparlörler sayesinde stereo ses iyi biçimde sunuluyor. Harman Kardon teknolojisinin de etkisiyle burada yüksek ve sizi sarmalayan bir ses çıkışı var. Burada aynı zamanda dört adet de mikrofon bulunuyor. Bu sayede gayet net ses kayıtları yapılabiliyor. Bu sistemle başka bir mikrofona ihtiyaç duymadan sesli veya görüntülü görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Huawei MatePad 11'in arka tarafında 13 MP, ön tarafında ise 8 MP kamera bulunuyor. İkisi de görüntülü arama gibi normal tablet görevleri için gayet iyi. Çekilen kareler düşük ışıkta biraz grenli görünebilir. Ancak ailenizle görüntülü sohbetteyseniz, görüntü kalitesi gerçekten çok önemli değil.

Buradaki 7250 mAh’lık pil, Huawei'nin 12 saatlik kullanım sözünü karşılıyor. Bu, şarjlar arasında birkaç günlük kullanım elde edebileceğiniz anlamına da geliyor. Daha hafif kullanımla tek bir şarjla üçüncü günü de görebilirsiniz. Buradaki şarj hızı sadece 22.5 W. Bununla tableti yaklaşık iki saat içinde yüzde 0’e yüzde 100’e çıkartabilirsiniz. Kablosuz şarj desteği ise burada yer almıyor.

Huawei MatePad 11, 2020'nin en üst düzey Android işlemcisi olan Snapdragon 865 yonga setini kullanıyor. Bu yonga seti ve 6 GB RAM'i sayesinde tablet, oyunlar ve daha fazlası için oldukça güçlü. Petal Search, web'deki uygulamalar için APK'lar bulmanızı sağlıyor. Bunlar temel olarak kendi yüklediğiniz uygulama dosyaları. Petal aracılığıyla bir uygulamanın adını yazın ve birkaç adet üçüncü taraf web sitesinden birini girip yükleme yapabilirsiniz. Bu sayede her gün kullandığınız uygulamaların büyük çoğunluğunu indirebilirsiniz. Google hizmetlerini ise web tarayıcısı aracılığıyla kullanabilir, tabletin menüsünde sayfaya bir kısayol ekleyerek çalışmasını sağlayabilirsiniz.

HarmonyOS, uygulama kısayolları, sürüklenebilir pencereler, sistem genelinde karanlık mod ve Huawei'nin uyumlu telefonlar ve monitörlerle çoklu ekran işbirliği desteği gibi kullanışlı özelliklerden oluşan özellikler sunuyor. Ayarlar menüsü, bildirim alanı ve hızlı ayarların tümü temiz ve gezinmesi kolay. Özünde, Harmony OS istediğiniz her şeyi iyi şekilde yapabiliyor. Kontrol Paneli içindeki Süper Cihaz bölümünden MatePad 11 çevresinde bulunan ve aktif bağlantısı bulunan Huawei FreeBuds 4, Sound X gibi cihazları görebilir, görüntü veya ses geçişini hızlı şekilde yapabilirsiniz. Çoklu Ekran İş Birliği sayesinde de MatePad 11’i diğer Huawei cihazlarınızla daha verimli kullanabilirsiniz. Eğer bir Huawei MateBook dizüstü bilgisayarınız varsa, bilgisayarın ekranını tablete yansıtabilir veya ekranını genişletebilirsiniz. Huawei Share aracılığıyla da fotoğraf, video veya diğer dosyaları kolaylıkla cihazlar arasında paylaşabilirsiniz.

Huawei, MatePad 11 ve sonrasında göreceğiniz cihazlarda gelecek HarmonyOS ile yeni bir dönem başlatıyor. Harmony OS'in kendisi bir tablet işletim sistemi için oldukça iyi. UI yoğun bir şekilde Apple'dan esinlenmiş olsa da önceki arayüze göre çok daha iyi. Burada Google uygulamalarının ve servislerinin eksikliğini AppGallery, Petal Search ve diğer araçlarla kapatabilirsiniz. HarmonyOS ile de sunulan yeni kullanıcı arayüzü ve araçlar, cihazları bir arada kullanmak, iş akışını daha da verimli hale getirmek isteyenler için oldukça kullanışlı.