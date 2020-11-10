Huawei’nin ABD yaptırımları nedeniyle çeşitli tedarik kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu için Honor birimini satmaya çalıştığı iddia ediliyor.

İddialar göre Honor, 15 milyar dolar karşılığında Digital China Group ve Shenzhen yerel yönetiminin desteklediği birkaç girişim tarafından satın alınacak.

Huawei, Honor’un satışından 100 milyar Yuan gelir elde edecek. Şirkete yakın kaynaklara göre Honor Terminal Co Ltd hisselerinin yüzde 15’ini alacak Digital China Group, Honor’un en büyük hissedarı olacak. Shenzhen hükümeti tarafından desteklenecek en az üç yatırım şirketi ise Honor hisselerinin yüzde 10-15’ini satın alacak.

Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Honor’un tüm iş gücünü elinde tutacağı söyleniyor. Yine bu işlemden sonra Honor, önümüzdeki üç yıl içinde halka açılacak.

Konuyla ilgili Honor, Huawei ya da Digital China’dan resmi bir açıklama gelmedi. Huawei’nin, söz konusu satın alma anlaşmasını 15 Kasım'da açıklayacağı söyleniyor.







