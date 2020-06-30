Huawei Mate 40 serisinden üzücü haber geldi

Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Mate 40 modelinde Visionox tarafından geliştirilen ekran altı kamera özelliğinin kullanılması bekleniyordu. Ancak Weibo’da ortaya çıkan iddiaya göre Mate 40’da ekran altı selfie kamera sistemi yer almayacak.

Telefonun Huawei’nin kendi geliştirdiği ve 5 nm üretim sürecinden çıkan Kirin 1000 işlemcisi yer alması bekleniyor. Kirin 1000’in 2020’de 5 nm üretim sürecinden çıkan ilk işlemci olacak deniyor.

2460×1200 çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip ekransa sahip olması beklenen cihazın bataryası ve RAM‘i konusunda henüz net bir bilgi yok. Ayrıca cihazın ana kamerası 108MP çözünürlüğünde olabilir.

Huawei Mate 40 serisinin 2020 yılının son aylarında tanıtılması bekleniyor.