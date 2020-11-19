Huawei P Smart 2021 detaylı inceleme

Serinin önceki cihazlarına baktığınızda birbirleri ile hemen hemen aynı olduklarını görebilirsiniz. Özellikle 2019 ve 2020 yıllarındaki versiyonları kamera setleri hariç birbirine çok benziyordu. 2021 versiyonunda ise hepsini harmanlayıp ortaya premium hissiyatlı bir cihaz çıkarmaya çalışılmış. Bütçe dostu bir akıllı telefon olduğu için güzel bir özellik.

Cihaz, Gece Yarısı Siyah, Tutku Yeşili ve Pembe Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Huawei P Smart 2021, tamamen polikarbonattan yapılmış bir cihaz ve kendine has bir dokunuş hissiyatı var. Bunu kötü anlamda söylemiyorum, üst düzey bir cihaz hissiyatı verdiği anlamında söylüyorum. Dörtlü kamera setimiz dikey şekilde yer alıyor ve serinin daha önceki modellerinde gördüğümüz şekilde konumlandırılmış. Önceki serilerden en büyük farkı damla çentik yerine ekran içine entegre bir kamera kullanılmış ve daha hoş duruyor.

76,88 x 165,65 x 9,26 mm genişliğinde ve yaklaşık 206 gram ağırlığında olan Huawei P Smart 2021 için piyasadaki en kompakt akıllı telefon diyemeyiz maalesef. Ancak, rahat bir şekilde kullanmanıza engel değil sadece tek el ile kullanırken biraz zorlanabilirsiniz. Parmak izi sensörünü güç tuşuna entegre etmişler bu da işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır.

EKRAN

Huawei P Smart 2021, FullView tasarımlı 6.67 inç IPS LCD bir panele sahip ve oldukça geniş bir ekran. Geniş bir ekran olduğu için ekran/yüzey oranı da iyi seviye de. Çözünürlüğü 2400 x 1800 piksel olan ve Full HD+ bir panel kullanan P Smart 2021’in inç başına düşen piksel oranı ise 394ppi. Satıldığı fiyat göz önüne alındığında yüksek bir ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Doygunluk ve renk tonu açısından iyi dengelenmiş ve gün ışığında ya da tepeden gelen bir ışıkta bile rahatça görülebiliyor.

Tabii IPS LCD panel kullanan diğer telefonlar gibi P Smart 2021’in de bazı artı ve eksileri var. Siyahları çok derin göremeyebilirsiniz ve her görüntü çok canlı gelmeyebilir. Ama yine de fena değil, geniş ekranı ve açıları gayet iyi olduğu için göz yumulabilir.

DONANIM VE PERFORMANS

Huawei P Smart 2021, şirketin kendi markası olan Kirin işlemci kullanıyor. Kirin 710A kullanan P Smart 2021 4 GB Ram ile beraber geliyor. 128GB dahili hafıza ile gelen cihazı isteyen kullanıcılar microSD kart ile 512 GB’a kadar çıkarabilir. USB-C 2.0 bağlantı noktası, 3,5mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.1 desteği ile bir kullanıcının istediği çoğu özelliği barındırıyor. Özellikle USB-C şarj girişi olması beni çok sevindirdi, umarım tüm Android cihaz geliştiricileri zamanla temelli geçiş yapar. 5G desteği yok zaten bu seviyedeki bir cihazda olması büyük sürpriz olurdu, orta seviyeye inmesine biraz daha zaman var.

Genel olarak bakıldığında, ortalama bir kullanıcının günlük işlerini yaparken bir zorlama yaşayacağını düşünmüyorum. 3000 TL bandında satılan bir cihaz için gerek oyun performansı ya da çoklu ekran yaparken tatmin edici sonuç alabiliyorsunuz. En büyük problemi boyutu büyük uygulamalar açtığınızda ya da arka planda çok uygulama bıraktığınızda cihazın yavaşlamaya başladığını görebilirsiniz. Bunun sebebi de 4 GB RAM’e sahip olmasından kaynaklanıyor. O yüzden arka plandaki uygulamalara ve kullandığınız uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Kameralara bakıldığında sektörün bu kısmında çok kullanılan bir kamera seti görüyoruz. Ana kamera 48MP, 8MP 120 derece görüş açısına sahip bir geniş açı lens, 2MP makro lens 2MP derinlik sensörüne sahip. Bütün kameralar Huawei’in yapay zeka teknolojisiyle desteklendiği için ortaya daha güzel kareler çıkabiliyor.

Ana kamera ile iyi ışıkta çekilen fotoğraflar göze gayet hoş geliyor ve ayrıntı bakımından da zenginler. Yapay zeka genel olarak renk doygunluğu arttırma eğiliminde ama iyi ışıkta renkle o kadar oynamasına rağmen ortaya yine de güzel kareler çıktı. Düşük ışık performansı çokta iyi değil ve fotoğraflar parazitlenmeye başlıyor, gece modu kullanarak sorunu biraz aşabilirsiniz ama doygunluk seviyesi fazla oluyor.

Video konusuna geldiğimizde, 60 FPS’de maksimum FullHD çeken P Smart 2021 genel olarak iyi iş çıkarsa da optik imaj sabitleyici olmaması videoyu kötü etkileyebiliyor.

Son olarak batarya ömrümden bahsedip sonuca bağlayacağım. Pil ömrü Huawei’in bütün cihazlarında dikkat ettiği bir konu ve burada da farkını ortaya koymuş. P Smart 2021 için entegre ettikleri 5000 mAh bataryalar ile tek tam şarj ile yaklaşık 2 gün kullanmayı başardım. Test içerisinde oyun oynayıp, film izlediğimi de belirtmek isterim.

Sonuca bağlayacak olursak...

Günümüz piyasasında uygun fiyata her şeyi kaliteli yapan cihaz bulmak maalesef çok zor hatta imkansız. O yüzden neyi istediğinize karar verip ona göre yönelmenizi size tavsiye ederim. Eğer isteğiniz uzun süren batarya ömrü, göze hoş gelen bir ekran ve premium bir tasarım ise P Smart 2021 sizin için doğru tercih olabilir. Google servisleri yok ben nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız, Huawei AppGallery’de günlük yaşantıda kullandığınız çok uygulamayı indirebilirsiniz.

Huawei AppGallery, şu anda dünyanın en büyük üçüncü uygulama marketi konumunda. AppGallery üzerinden Spotify, Instagram, Snapchat, Twitter başta olmak üzere çok sayıda favori uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya uygulamalarını da kendi sitelerinden indirebilirsiniz. YouTube’u da Huawei Browser üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Huawei P smart 2021’ye 3499 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Uzun süren batarya ömrü-22W hızlı şarj

Renkleri düzgün veren panel

Arttırılabilir hafıza





Eksileri

App Gallery içinde uygulamalar olsa da bazıları halen düzgün çalışmıyor

Optik imaj sabitleyici yok







