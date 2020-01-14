Huawei P30 Lite Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei P30 lite modelinde 24MP birincil lens, 8MP Ultra Geniş Açı lens ve 2M derinlik sensörüne sahip profesyonel bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Huawei’nin gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerine sahip 32 MP ön kamerası, mobil fotoğrafçılık yeteneklerinize daha fazla profesyonellik katıyor. Ayrıca Huawei’nin üstün gece modu sayesinde de Huawei P30 lite 64GB, ışık koşullarından bağımsız olarak herhangi bir zamanda, her an bakış açınızı en iyi şekilde yansıtıyor.

Huawei P30 lite 64GB akıllı telefonda, gelişmiş performans özellikleriyle bilinen 8 çekirdekli Kirin 710 yonga seti kullanılıyor. 3340 mAh kapasiteye ve 18W (9V, 2A) hızlı şarj özelliğine sahip akıllı telefon batarya özellikleriyle de kullanıcıları memnun ediyor.

Üçlü arka kameraya sahip olan HUAWEI P30 lite 64GB, 24MP Ana Kamera+ 8MP Ultra Geniş Açı kamerası ve 32MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerasıyla kullanıcıların üstün fotoğraf çekmesini ve video kaydı almalarını sağlıyor.

Huawei P30 Lite 64GB fiyatı ne kadar?

Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile satışa çıkan Huawei P30 lite 64GB, 2499TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.