05.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Bilim & Teknoloji Huawei P30 Pro New Edition ortaya çıktı

Huawei P30 Pro New Edition ortaya çıktı

Bilim & Teknoloji

Huawei P30 Pro New Edition ortaya çıktı

Huawei, P30 serisine yeni bir model daha ekledi. Huawei P30 Pro New Edition olarak geçen modelde Google desteği de bulunuyor.

05 Mayıs 2020, Salı 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

P30 Pro, Huawei’nin Android lisansı olan son amiral gemisi telefonu olarak geçiyor. Bu yüzden Google servislerine ve uygulamalarına erişimi var. Şimdiyse Huawei, P30 serisine, P30 Pro New Edition eklendi.

P30 Pro New Edition, daha yüksek dahili depolama alanı ve RAM ile gelecek. Telefon, yeni çıkacak olmasına rağmen ilk sürüm gibi Android lisansına sahip olacak. Yani model GMS ile Google servisleri, uygulamaları ve Play Store erişimine sahip olacak.

P30 Pro New Edition‘ın 15 Mayıs‘tan sonra ön sipariş verilebileceği söyleniyor. Huawei geçtiğimiz aylarda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip P30 Pro’yu duyurmuştu. Bunlar göz önüne alındığında yeni telefon 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla gelebilir.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER WhatsApp’a çoklu cihaz desteği geliyor