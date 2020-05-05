Huawei P30 Pro New Edition ortaya çıktı

P30 Pro, Huawei’nin Android lisansı olan son amiral gemisi telefonu olarak geçiyor. Bu yüzden Google servislerine ve uygulamalarına erişimi var. Şimdiyse Huawei, P30 serisine, P30 Pro New Edition eklendi.

P30 Pro New Edition, daha yüksek dahili depolama alanı ve RAM ile gelecek. Telefon, yeni çıkacak olmasına rağmen ilk sürüm gibi Android lisansına sahip olacak. Yani model GMS ile Google servisleri, uygulamaları ve Play Store erişimine sahip olacak.

P30 Pro New Edition‘ın 15 Mayıs‘tan sonra ön sipariş verilebileceği söyleniyor. Huawei geçtiğimiz aylarda 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip P30 Pro’yu duyurmuştu. Bunlar göz önüne alındığında yeni telefon 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla gelebilir.



