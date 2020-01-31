Huawei P40, Galaxy S20’den daha ucuza satışa çıkabilir

Onur Binay/posta.com.tr

Huawei'nin ABD'deki durumu, Google'ın uygulamalarını ve hizmetlerini yeni telefonlarına dahil etmeyi hala imkansız hale getirse de, marka işi bırakmıyor ve yeni cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu noktada, Huawei P40 serisinin görselleri yüksek kalitede internete sızdı, bu yüzden fiziksel olarak, bu konuda çok az şüphe duyuyoruz. Özellikleri de yavaş yavaş sızıyor, ancak bugün fiyatı hakkında konuşacağız.

Çinli biri tarafından atılan iddiaya göre Huawei P40 serisi selefi P30 serisine kıyasla daha düşük fiyatlarla satışa çıkabilir.

Karşılaştırma P30 ve P30 Pro’nun Avrupa fiyatları üzerinden yapılıyor. Avrupa’da P30 799, P30 Pro 999 euro karşılığında satılıyor. Mate 30 Pro’nun fiyatı ise 900 euro’yu aşıyor.

İddialara göre ise P40’ın fiyatı 599 euro’dan başlayacak. Bundan yola çıkarak P40 Pro’nun fiyatının daha düşük olacağı söylenebilir. P40 Pro’nun 799, P40 Premium’un ise 999 euro’dan satışa çıkacağı söyleniyor.

Samsung’un Galaxy S20 serisiyle birlikte fiyatları artırması bekleniyor. Huawei’nin ise yaşanan sıkıntıların etkisini kırmak adına, fiyatları daha düşük tutacağı söyleniyor.

Huawei P40 serisiyle ilgili iddiaların doğruluğunu görmek için mart ayını beklemek gerekiyor.



