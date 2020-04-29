Huawei P40 Pro detaylı ve tarafsız inceleme - Artık Google yok peki ne yapacaksınız?
Huawei’nin mükemmel bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunmaya çalışan son model akıllı telefonu P40 Pro’yu sizler için inceledik. Google sorunu devam ediyor mu? Evet ama Huawei, bunu farklı bir yolla çözmeye çalışmış, o halde detaylar için incelememize geçelim.
29 Nisan 2020, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Huawei P40 Pro, Çinli firmanın en yeni amiral gemisi telefonu, biraz daha küçük ve daha uygun fiyatlı Huawei P40 Lite, onun bi üstü normal Huawei P40 ve ve en tepede cüzdan yakan P40 Pro Plus yer alıyor.
Huawei, P serisi akıllı telefonlarını, şirketin hem tasarım hem de fotoğraf çekme yetenekleri açısından son gelişmelerini sergilemek üzere konumlandırdı. Mate serisi de tam tersine işlemci ve performans odaklı telefonlar.
Bundan önce P20 ve P30 serisini de kullandım hatta ikinci telefonum da genelde Huawei oluyor.
Amiral gemisi hattının son birkaç neslinde olduğu gibi, Huawei burada da dört arka kamera ve 50x zoom ile fotoğrafçılıkta iddialı olduğunu gösteriyor.