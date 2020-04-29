Huawei P40 Pro, Çinli firmanın en yeni amiral gemisi telefonu, biraz daha küçük ve daha uygun fiyatlı Huawei P40 Lite, onun bi üstü normal Huawei P40 ve ve en tepede cüzdan yakan P40 Pro Plus yer alıyor.

Huawei, P serisi akıllı telefonlarını, şirketin hem tasarım hem de fotoğraf çekme yetenekleri açısından son gelişmelerini sergilemek üzere konumlandırdı. Mate serisi de tam tersine işlemci ve performans odaklı telefonlar.





Bundan önce P20 ve P30 serisini de kullandım hatta ikinci telefonum da genelde Huawei oluyor.

Amiral gemisi hattının son birkaç neslinde olduğu gibi, Huawei burada da dört arka kamera ve 50x zoom ile fotoğrafçılıkta iddialı olduğunu gösteriyor.