Huawei P40 Pro nasıl görünecek?

Ishan Agarwal, Huawei P40 Pro’nun render görüntülerini de ortaya çıkardı.

P40 Pro’nun ön paneli ‘Quad-curved Display’ tasarımına sahip olacak. Yani cihazın kenar taraflarında hafif kıvrımlı bir tasarım yer alacak. Bunun dışında, Huawei P40 Pro'nun ön panelinde, bir ana ve ultra geniş bir lens ile donatılmış olması muhtemel çift kamera kurulumu için hap şeklinde bir modülü de bulunuyor.

Telefonun arka tarafında dikdörtgen biçiminde tasarlanmış bir kamera modulü yer alıyor. Dört kamerayı içinde barındıracak olan yuvada ana kamera olarak Sony’nin 52 megapiksellik Quad Quad Bayer sensörü yer alacak. Ana kameraya ise sine, telefoto ve portre lensler eşlik edecek. Bu kamera sensörlerinin özelliklerine dair herhangi bir net bilgi henüz yok.

Bunlara ek olarak telefonda hem standalone (SA) hem de non-standalone (NSA) modlarında 5G bağlantı desteği için Kirin 990 yonga seti, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 flaş depolama birimi alacak.

Fiyat konusuna gelirsek kesin olmamakla birlikte P40 modeli Avrupa’da 700 – 899 euro, P40 Pro 999 – 1.099 euro ve P40 Pro PE 1.199 – 1.299 euro arasında satılacak.

Huawei P40 serisi 26 Mart’ta çevrimiçi lansmanla tanıtılacak.











