Huawei, P40 Pro’yu 90Hz yenileme hızına sahip bir ekranla duyurmuştu. CEO Yu Chengdong, 8 Nisan’da Çin’de gerçekleştirilen P40 ve P40 Pro lansmanında 90Hz ekran yenileme hızı tercihinin sebeplerini açıkladı.

Chengdong, Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus’ın 120Hz ekran yenileme hızına sahip olabilecek yetenekte olduğunu söyledi. CEO, buna rağmen kendilerinin pil optimizasyonu ve “diğer sebepler” nedeniyle 120Hz yerine 90Hz ekran yenileme hızını tercih ettiklerini söyledi.

Şirketin neden diğer telefonlarda olduğu gibi 120Hz veya daha düşük bir yenileme hızı seçeneği sunmadığı da açık değil. Olsaydı kullanıcılar kendi pil dengesini ve yenileme hızını seçebilirlerdi.

Son olarak, Chengdong, Huawei P40 Pro'daki 90Hz'in kesinlikle çok pürüzsüz olduğunu söyledi. Ayrıca Huawei, 90 Hz ile 120 Hz arasında ütopik bir kullanıcı deneyimi farkı olduğunu da düşünmüyor.

Tabii ki, telefonunuzdaki yenileme hızını umursamıyorsanız, Huawei P40 Pro ve Pro Plus'ın 90Hz ekranı size düşük gelmeyecektir. Pek çok kişi 90 veya 120 kez güncellenen bir ekrana ihtiyaç duymuyor.











