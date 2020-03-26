Huawei P40 serisi tanıtıldı - İşte fiyatı ve özellikleri

ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık yüzünden, Google ve Huawei'nin arasını açınca Huawei Mate 30 ailesi Google uygulamaları olmadan piyasaya sürülmüştü. Huawei P40 ailesi de Google uygulamaları olmadan kaşımıza çıkıyor.

Toplamda 3 farklı modeli bulunun Huawei P40 ailesinin en üst modeli Huawei P40 Pro Plus. Apple ve Samsung'dan esintiler içeren bu model, üst düzey özellikler sunuyor.

Huawei P40 özellikleri ve fiyatı

Huawei'nin amiral gemisinin 6.1 inçlik OLED ekranı Full HD+ yani 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken, herhangi bir kavis bulunmuyor. Bu sayede Huawei P40 ile düz ekranlı telefonları seven kullanıcıların beğenisi kazanılıyor. 60 Hz yenileme hızı olan bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, Kirin 990 işlemciden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.86 GHz hızında çalışan işlemcinin çekirdek yapılandırması: 2 x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2 x 2.09 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.86 GHz Cortex-A55 şeklinde. Grafik birimi olarak Mali-G76 MP16 yer alıyor.

Cihazın 5G desteğine sahip olan versiyonu ise Kirin 990 5G işlemciden güç alıyor. Ancak, ülkemizde 5G teknolojisi henüz kullanılmadığı için Kirin 990'dan güç alan LTE sürümü ile satışa sunulacak.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı RYYB ana kamera yer alıyor. 1/1.28 inç büyüklüğündeki bu sensör rakip telefonlar ile kıyasladığımızda oldukça büyük. iPhone 11 Pro Max'a kıyasla yüzde 200 daha fazla ışık aldığı belirtilirken, cihazın ISO değeri 204800'e kadar çıkabiliyor.

Buna 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı ve 8 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip telefoto kamera eşlik ediyor. 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kameranın OIS ile gelmesi büyük avantaj. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip kamera ve derinlik algılama sensörü yer alıyor.

Cilt tonunun doku ve renk doğruluğunu yüzde 45 oranında artıran yeni çok spektrumlu renk sıcaklık sensörü ve yapay zeka tabanlı AWB algoritması ile çekilen fotoğraflarda gerçekçiliğe odaklanılıyor.

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan telefon, Google yasağından etkileniyor. Bu nedenle Google uygulamaları yer almazken, HMS ve AppGallery ile kullanıcılara bir alternatif sunuluyor.

IP53 sertifikalı telefon suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda rakiplerinin gerisinde. 148.9 x 71.06 x 8.5 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında olan telefon metal bir çerçeveye ve her iki tarafında cam yüzeye ev sahipliği yapıyor.

Huawei P40 fiyatı, Avrupa pazarı için 799 Euro olarak belirlendi. Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor.

Huawei P40 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei P40 Pro, donanımdaki iddiasını tasarım konusunda da gösteriyor. Huawei P serisindeki tasarım anlayışını kaybetmeden daha göz alıcı bir tasarımla karşımıza çıkan P40, 158.2 x 72.6 x 9 mm boyutlarıyla bizleri karşılıyor. Ağırlık tarafına baktığımızda ise telefonun 203 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz.

Alüminyum çerçeveye sahip olan telefon, ön ve arka tarafında ise alüminosilika cama yer veriyor. Bu sayede hem dayanıklılık konusun, hem de şıklık konusunda ön plana çıkıyor.

Ayrıca telefon IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı. 2 metre derinliğindeki suya yarım saat boyunca dayanabiliyor.

Huawei, ilk defa bir amiral gemisi modelinde delikli ekrana yer veriyor. Çift ön kamerasını ekrana açılan delikte gördüğümüz telefonda, 6.58 inç boyutunda ve 1200 x 2640p çözünürlüğünde OLED ekran bulunuyor. Bu ekran, DCI-P3 renk gamını desteklerken HDR10+ teknolojisini de destekliyor.

Ayrıca ekranda dikkat çeken bir diğer özellik ise yenileme hızı tarafındaki geliştirmeler. Huawei P40 Pro'nun ekranı 90 Hz yenileme hızına sahip. Bu da telefonun daha akıcı ve hızlı bir ekran deneyimi sunmasına sebep oluyor. Huawei P30 Pro modeli ise 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana ev sahipliği ediyordu.

Huawei'in amiral gemisi P40 Pro, Huawei tarafından geliştirilen ve en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990'dan güç alıyor. Bu işlemciyi ilk olarak Huawei Mate 30 Pro modelinde görmüştük.

7 nm+ üretim süreci ile üretilen Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği ediyor. Grafik tarafında ise Mali-G76 MP16 grafik birimi yer alıyor.

Bu işlemci özellikle yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka konusunda Snapdragon 865'e göre 3 kata yakın yüksek performans sergiliyor.

8 GB RAM ile birlikte bizleri karşılayan telefonun depolama alanı tarafında ise UFS 3.0 standartında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun hafızası Huawei tarafından satılan Nano Memory kartları ile birlikte 256 GB'a kadar artırılabiliyor.

Huawei P40 Pro, P serisinin diğer üyeleri gibi kamera konusunda oldukça iddialı. Telefonun arkasında 4, önünde ise çift kameraya yer veriliyor. Arkadaki kameralardan biri 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca telefonda ultra geniş açılı kameraya da yer veriliyor. Bu ultra geniş açılı kamera ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında.

Telefoto kamera tarafına baktığımızda 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/3.4 diyafram açıklığında. Bu kamera 5 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Bir de buna ek olarak ToF kamera yer alıyor. Özellikle portre fotoğraflarında daha iyi bir deneyim yaratıyor.

Öndeki çift kamera ise şu şekilde: bir adet 32 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera ve ToF kamera mevcut.

Video tarafında da ciddi geliştirmeler mevcut. Telefon arka kamerasıyla 4K çözünürlüğünde ve saniye 60 kare videolar kaydedebiliyor. Ön kamera da aynı şekilde 4K videolar kaydedebiliyor.

Ayrıca sensörün büyümesinden dolayı telefonun karanlık ortamlarda daha iyi videolar çekebildiği belirtiliyor. Huawei P40 Pro'nun batarya kapasitesi 4.200 mAh şeklinde.

Telefonun ekranının altında parmak izi okuyucusuna yer veriliyor. Bunun yanı sıra telefonda bir de yüz tanıma özelliği mevcut. Bunu ToF kamera ve yazılımsal desteği ile birlikte yapabiliyor.

P40 Pro'nun güç aldığı Kirin 990 işlemcisi, 5G bağlantılara da destek veriyor. Ayrıca artık telefonlarında e-SIM desteği ve iki normal SIM kart desteği verilecek.

Huawei P40 Pro'nun 8 GB ve 256 GB dahili hafızaya sahip modeli 999 euro fiyat etiketine sahip. Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Huawei P40 Pro Plus özellikleri ve fiyatı

Huawei P40 Pro Plus özellikleri düzenlenen etkinlikle birlikte netlik kazandı. Bir süredir tanıtılacağı konuşulan ve hakkında birçok sızıntı çıkan telefonun tüm özellikleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, telefon 6.58 inçlik 2640 x 1200 piksel çözünürlüğünde OLED ekrana sahip. Bu ekran 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, HDR10+ desteği ve DCI-P3 desteği de mevcut. 19.8:9 en/boy oranına sahip ekranın 441 PPI yoğunluk sunduğunu da belirtelim.

Telefon delikli bir ekran tasarımını benimsiyor. Burada ise ikili bir kamera kurulumu yer alıyor. Kamera tarafındaki detayları yazının devamında bulabilirsiniz. P40 Pro Plus, 226 gram ağırlığında.

Kirin 990 5G'den güç alan telefonun işlemcisi 8 çekirdekli yapıda. Bu çekirdeklerden 2 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.86 GHz hızında çalışıyor. 2 adet Cortex-A76 çekirdeğinin çalışma hızı ise 2.36 GHz. Son olarak, 4 çekirdek 1.95 GHz hızında çalışıyor. İşlemcinin bünyesinde Mali-G76 MP16 grafik birimi konumlanıyor.

P40 Serisi, verilerin 2400 Mbps'ye kadar aktarılmasına olanak tanıyan 160 MHz Wi-Fi 6 Plus teknolojisini de destekliyor.

12 GB RAM ile gelen telefonun 512 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca microSD kart girişi ile bu hafızayı 256 GB'a kadar artırmak mümkün. Bu arada telefonda UFS 3.0 desteği olduğunu da belirtelim.

P40 Serisi, verilerin 2400 Mbps'ye kadar aktarılmasına olanak tanıyan 160 MHz Wi-Fi 6 Plus teknolojisini de destekliyor. P40 Pro Plus'da yer alan işlemci, 4-in-1 hibrid Supercool çözümü ile sağlanan soğutma performansı ile de performansını artırıyor.

Telefon kutudan Android 10 destekli EMUI 10.1 işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei Mobil Servisleri ile gelen telefonda, Google Mobil Servisleri ise bulunmuyor.

Telefon 50 Megapiksellik bir ana kameraya sahip. 23 mm'lik f/1.9 diyafram değerine sahip RYYB sensörü ile geliyor. Ayrıca OIS destekli.

Ana kameraya 40 Megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. 18 mm'lik bu lens, f/1.8 diyafram değerine sahip. Bu kamera 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48μm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor.

Bir diğer kamera ise 240 mm'lik 8 Megapiksel çözünürlüğe f/4.4 diyafram değerine sahip telefoto lens. Bu lens de OIS destekli. Telefon bu lens sayesinde 10x optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Telefon, 10x gerçek optik yakınlaştırma özelliği ile ışık yolunu yüzde 178 oranında genişleten yenilikçi periskop tasarımına ve 100x SuperZoom dizisine sahip. Optik olarak stabilize edilmiş Ultra Vision ana kamera ve SuperZoom dizisi, geliştirilmiş fotoğraf ve video sabitleme için Triple OIS + AIS özelliklerine, yapay zekayı da adapte ediyor.

Diğer telefoto lens de 8 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram değerinde. 80 mm'lik lens 3x optik yakınlaştırma yapıyor. Bu lens de OIS desteğine sahip. Telefonda son olarak ToF kamera bulunuyor. P40 Pro Plus'ın kamera kurulumu da diğer modeller gibi renk sıcaklığı sensörüne de sahip.

4K 60 FPS video kaydı yapabilen arka kamera kurulumunda Leica'nın lenslerinin kullanıldığını da belirtelim. 3 mikrofona sahip telefonda video kaydı sırasında sese zoom yapan Directional Audio Zoom teknolojisi de bulunuyor. Video kaydındaki bir diğer önemli özellik ise aynı anda iki farklı kameradan kayıt yapılabiliyor olması.

Öne baktığımızda bizi ikili bir kurulum karşılıyor. Buradaki geniş açılı ön kamera 32 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerinde. Lensin 1/2.8″ büyüklüğünde olduğunu da söyleyelim. Öndeki bir diğer kamera ise ToF sensörü. HDR destekli ön kamera ile 4K video kaydı yapılabiliyor.

Telefon, 4.200 mAh'lik bataryadan besleniyor. Bu batarya tabii ki ters şarj destekli. Ayrıca 40W kablosuz hızlı şarj desteği de bulunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan telefon bizleri daha hızlı bir parmak izi okuyucusu ile karşılıyor.

P40 ailesinin diğer modelleri farklı renk seçeneklerine sahip. Ancak, P40 Pro Plus'ta yalnızca Seramik Siyah ve Seramik Beyaz alternatifleri bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre telefon 1.399 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Huawei Watch GT 2e

Huawei'nin son sürprizi ise yeni akıllı saati oldu. Huawei Watch GT 2e adını taşıyan bu saat, Watch GT 2'nin kardeş modeli oldu. 1.39 inç'lik ekranla gelen sat 454x454 piksek ekran çözünürlüğünü destekliyor. AMOLED ekran kullanan Huawei Watch GT 2e, 455 mAh batarya kapasitesiyle birlikte 14 güne kadar batarya ömrü sunuyor.

Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanan cihazda 4 GB da dahili hafıza bulunuyor. 50 metreye derinliğe kadar suya dayanıklı bir yapıda olan Watch GT 2e'nin Avrupa satış fiyatı 199 euro olarak belirlendi. Saat, 46 mm gövde boyutuyla raflardaki yerini alacak.







