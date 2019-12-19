Huawei P40 serisinin tasarımı nasıl olacak?

Onur Binay/posta.com.tr

ABD ile ambargo sorunu devam eden Huawei'nin yeni telefon serisi P40’ın tasarım detayları ortaya çıktı. Cihaz, dikdörtgen kamera kurulumuyla gelecek.

Buna ek olarak kavisli bir ekran paneline sahip olacak telefonun alt kısmında geniş bir hoparlör ızgarası ve USB Type-C girişi yer alıyor. Şarj girişinin yanında ise bir SIM kart girişi bulunuyor. Huawei, P40 serisinde 3.5 mm'lik kulaklık girişini yine kullanmıyor.

Richard Yu'ya göre Huawei P40 serisi Huawei Mobile Services ile piyasaya sürülecek. Teknik özellikleriyle ilgili net bir bilgi yok. Ancak telefonun dörtlü kamera kurulumu, 5500 mAh batarya, 50 watt hızlı şarj desteği, Kirin 990 işlemci ve ekran üzeri parmak izi okuyucuyla gelmesi bekleniyor.

Son olarak Huawei P40 serisinde P40 ve P40 Pro’nun dışında başka modeller de yer alacak. Telefonlar mart ayında resmi olarak tanıtılacak.