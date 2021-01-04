Huawei, yeni amiral gemisi modeli P50 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiyse P50 Pro’nun kamerası ve ekranı hakkında bazı bilgiler netleşti.

6.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, 159 mm yüksekliğinde ve 73 mm genişliğinde olacak. Daha ince çerçeveler kullanması beklenen ve pek çok açıdan P40 serisinin epey üstünde olması beklenen P50 Pro, bir başka iddiaya göre Samsung ve LG OLED ekranları kullanacak.

Kirin 9000 işlemciden güç alması beklenen telefon, RAM ve dahili hafıza olarak da yüksek seviyede özellikler sunacak. Ancak bu teknik özelliklerin hiçbiri henüz bilinmiyor.

Huawei P50 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli değil. P40 serisi ise 2020'nin Nisan ayında tanıtılmıştı.





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