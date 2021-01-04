Huawei P50 Pro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı
Huawei’nin yeni amiral gemisi Huawei P50 Pro, önceki versiyonlara göre daha küçük bir ekran ile birlikte gelebilir. İddialar göre göre P50 Pro 6.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. P40 Pro modeli 6.76 inç büyüklüğünde ekran gelmişti.
04 Ocak 2021, Pazartesi 10:36 Son Güncelleme:
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Huawei, yeni amiral gemisi modeli P50 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiyse P50 Pro’nun kamerası ve ekranı hakkında bazı bilgiler netleşti.
6.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, 159 mm yüksekliğinde ve 73 mm genişliğinde olacak. Daha ince çerçeveler kullanması beklenen ve pek çok açıdan P40 serisinin epey üstünde olması beklenen P50 Pro, bir başka iddiaya göre Samsung ve LG OLED ekranları kullanacak.
Kirin 9000 işlemciden güç alması beklenen telefon, RAM ve dahili hafıza olarak da yüksek seviyede özellikler sunacak. Ancak bu teknik özelliklerin hiçbiri henüz bilinmiyor.
Huawei P50 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli değil. P40 serisi ise 2020'nin Nisan ayında tanıtılmıştı.