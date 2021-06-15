Huawei, P50 serisinin tanıtım tarihini erteledi

Huawei, ilk olarak P50 serisini şubat ayında tanıtacağını açıklamıştı. Haziran ayının başında görücüye çıkardığı kendi işletim sistemi HarmonyOS’u kullanan ilk Huawei akıllı telefon olarak anılmasını beklenen serinin tanıtım tarihi yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle ertelenmişti. Şirket daha sonra temmuz ayında yeni seriyi tanıtacağını açıklasa da beklenen olmamıştı. Şimdiyse Huawei bir kez daha P50 serisinin lansmanını ertelediğini duyurdu. Şirketin Huawei P50 serisini Eylül ayında tanıtacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Huawei P50 serisi gücünü Mate 40’da da bulunan Kirin 9000 işlemciden alacak. 5 nm transistör mesafesi bulunan işlemci, A14 Bionic’ten yüzde 30 daha fazla transistöre sahip. Bununla birlikte seride, Samsung ve LG tarafından üretilecek OLED ekranlar kullanılacak.

Öte yandan Huawei P50’nin ana kamerası yine Leica iş birliği ile üretilecek. Kamera sensörlerinin halka şeklinde iki kurulumda yer alması bekleniyor.