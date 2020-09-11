Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saat resmi olarak tanıtıldı

Daha önce pek çok akıllı saat modelini kullanıcılarıyla buluşturan Huawei, Watch ailesine yeni bir üye daha ekledi: Watch GT 2 Pro. Yeni saat, iki haftaya kadar pil ömrü sunarken 100'den fazla egzersiz modu ve fitness veri izleme özellikleri sunuyor.

1,39 inç 454×454 piksel OLED ekranla gelen saatin boyutu ise 46 mm. 4 GB dahili depolaması olan Watch GT 2 Pro, elbette GPS desteğini de getiriyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.1 kullanan ve birçok kalemde detaylı aktivite / spor takibi yapabilen (Sp02 dahil) suya dayanıklı Watch GT 2 Pro akıllı saat, elbette nabız takibi de gerçekleştirebiliyor ve NFC taşıyor.

Sağlık takibi özellikleri, daha doğru kalp atış hızı ölçümleri sağlayan güncellenmiş HUAWEI TruSeen 4.0+ ile kutusundan çıkacak olan ürün, Kayak, Kros Kayağı, Kar Kayağı ve Golf dahil olmak üzere yeni antrenman modları ile geliyor. Bunlar, kullanıcılara profesyonel sporlar için gerçek zamanlı performans izleme ve analizler sağlamak için mevcut seriye dahil ediliyor.

Saat, safir kristal saat camı, titanyum kasa ve seramik kasa arkası içeren bir tasarımla piyasaya sürülecek. Ürün, kullanıcıların daha da fazla özellik elde etmeleri için uygulama yüklemeyi de destekliyor.

Modelin Avrupa merkezli satış fiyatı Sport versiyon içi 329 euro, klasik versiyon içinse 349 euro seviyesinde yer alıyor. Saatin Türkiye satış tarihi ya da Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.