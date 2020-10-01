Huawei Watch GT 2 Pro inceleme: Batarya kralı akıllı saat

Huawei Watch GT 2 Pro, titanyum gövde ve safir cama sahip harika görünümlü bir akıllı saat. Huawei geçmişte de şık görünen birkaç giyilebilir cihaz üretti. Ancak GT 2 Pro sahnedeki en iyi görünen akıllı saatlerden biri olabilir.

Akıllı saat, LiteOS işletim sistemiyle de iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Arayüz gerçekten hafif ve üçüncü taraf uygulamalar açısından diğer akıllı saatlere göre daha iyi bir görünüm var.

Bununla birlikte, LiteOS, pil konusunda oldukça verimli. Kutudan çıkar çıkmaz bile birkaç gün kullanabilirsiniz.

Bu arada saat, orijinal Watch GT 2'nin aksine artık iPhone'larla daha iyi çalışıyor. Bildirimler saat ekranında hemen beliriyor.

Şık görünümlü bir fitness takipçisi ama yine de bazır sınırlamalara sahip. Üçüncü taraf uygulama desteğine güvenen spor meraklıları için pek uygun olmayabilir.

O halde detaylı incelemeye geçelim…

TASARIM

Akıllı saatler günümüzde uzun bir yol kat etti. Pebble ve Samsung Gear S'yi düşünün. Tüm dikdörtgenler artık her yerde bulunan Apple Watch'u müjdeliyor. Şimdiyse, günümüzün en iyi giyilebilir cihazlarının birçoğu daha çok eski tip, analog meslektaşlarına benziyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, kullandığım en iyi görünümlü yuvarlak akıllı saatlerden biri. Çerçeveli eğimlere sahip safir cam ön panel, oyulmuş titanyum gövdeye doğru kıvrılıyor. Kendinden emin, klasik bir tarza sahip. İnce kasa ve pürüzsüz yüzey, estetik açıdan saate ayrı bir hava katmış.

Pek çok akıllı saat size büyük ve ağır gelebilir. Ancak Watch GT 2 Pro, büyük, cesur bir ekrana sahip. Ağırlığı iyi ve geleneksel görünümlü bir akıllı saat olmanın dengesini de iyi sağlamış. Dışardan beyaz yakalılar için klasik bir saat gibi görünse de ekrana dokunduğunuzda kendinizi farklı bir dünyada buluyorsunuz.

1,39 inç ekran boyutu, saatin küçük olmadığı anlamına geliyor. Dolayısıyla, ince bir saat arayan daha zarif bilekleri olanlara hitap etmeyebilir. Sırada daha küçük bir 42 mm versiyonu olmalı, ancak şu anda bu sürümün ayrıntılarını bekliyoruz.

Çoğu akıllı saatte olduğu gibi, Watch GT 2 Pro'nun ekranı OLED. Bu da onu rahat görüntüleme için yeterince parlak hale getiriyor. Bunu söyledikten sonra, otomatik parlaklığın iç mekanlarda aşırı kısık kalabileceğini belirtelim. Bileğinize doğal ışık gelene kadar her şeyi karartıyor. Ardından hemen parlıyor. Ancak dış mekanlarda parlaklıkla ilgili sorun yaşamadım ve genel olarak görüntülenebilirlik harikaydı.

Sağdaki iki düğme dönen taçlara benziyor. Üstteki düğme sizi uygulamalar listenize götürürken, alttaki düğme özelleştirilebiliyor. Ben alttaki düğmeyi genelde antrenman listesi için kullandım.

Saat, her ikisi de kolay çıkarılabilen tokalı deri veya silikon kayışla birlikte geliyor. 46 mm boyutunda üçüncü parti kayışları da alıp, kolaylıkla saatinizi özelleştirebilirsiniz. Spor yapanlar veya daha sportif giyinenler tercihini silikon kayıştan yana kullanmalı. Çünkü deri kayışla bu saati sporda kullanamazsınız.

Watch GT 2 Pro’yu bir süre 7-24 taktım. Onunla uyanıp uyuyarak, doğa yürüyüşleri ve egzersizler yaptım. Metalden yapılmış olmasına rağmen, hantal veya rahatsız hissettirmedi. Bazı akıllı saatlerin aksine, seramik arka sırt da bileğimi terletmedi.

Watch GT 2 Pro'nun tasarımı, büyük, klasik görünümlü bir dijital saat arıyorsanız tam not alıyor. Huawei'nin donanım tasarımında ne kadar ilerlediğini de gerçekten gösteriyor.

PERFORMANS

Huawei Watch GT 2 Pro'nun, özelliklerinin Apple Watch veya Samsung'un en yeni Galaxy Watch 3'üne kıyasla geride olduğu gerçeği göz önüne alındığında, epey akıcı olması şaşırtıcıydı.

Yalnızca 32 MB RAM ve inanılmaz derecede düşük güç tüketen son nesil Kirin A1 CPU ile üçüncü taraf uygulamaları çalıştırma ve bileğinizde maksimum akıllılık istiyorsanız, bu sizin için en doğru saat olmayabilir. Ancak Watch GT 2 Pro'daki yazılımı inanılmaz derecede iyi optimize ettiği için Huawei ne yaptığını iyi biliyor. Bu nedenle, tanıdık donanıma rağmen, kullanıcı arayüzü eskisinden daha yumuşak ve akıcı hissettiriyor.

Neden düşük güçlü bir akıllı saat istersiniz? Hiçbir Apple, Samsung veya Wear OS akıllı saatinde mükemmel pil ömrü yok. Bu genellikle Xiaomi Mi Band 5 gibi fitness takipçileri için ayrılmış bir özellik. Huawei'nin ilk Watch GT'si bu pil sorunun kırdı ve pil tarafında da sağlam adımlarla ilerliyor. Tabi şirket kullanıcı arayüzü tarafın ise biraz geride kaldı.

Watch GT 2 bunun üzerine gelişti ve Watch GT 2 Pro daha da pürüzsüz hissettiriyor. Evet Apple Watch kadar akıcı değil ama Apple Watch tek bir şarjla iki günü geçemiyor.

Huawei'nin bu düşük güç tüketimi için yaptığı verdiği bazı tavizler var. Watch GT 2 Pro, üçüncü taraf uygulamaları desteklemiyor. Kutudan çıktığı gibi deneyimi tamamlamak için işletim sistemi güncellemelerini beklemeniz gerekiyor.

Ek olarak, etkileşimli bildirimleri desteklemiyor. Tıpkı bir fitness takipçisi gibi, telefonunuzdan uyarıları aktarıyor, ancak bileğinizdeki mesajlara yanıt veremiyorsunuz.

Bildirimler konusunda büyük bir güncelleme ise Watch GT 2 Pro'nun kullanılabilirlik açısından hem Android hem de iOS ile neredeyse aynı şekilde çalışması gerçeği. Yuvarlak bir saatten hoşlanıyorsanız ve bir iPhone'a sahipseniz, ilk kez bir Huawei saati listenize dahil edebilirsiniz.

Saati bir Bluetooth alıcısı olarak kullanıp, doğrudan GT 2 Pro'nuzdan kişileri arayabilirsiniz. Sonuç, yaşadığım en net saat aramalarıydı ve menzil gerçekten iyiydi. Telefonum çalışma odamdayken mutfakta saatim üzerimden konuşabiliyordum. Kısaca saati kullanarak herhangi bir zorluk çekmeden telefon aramaları gerçekleştirebilirsiniz.

Temel kullanıcı arayüzüne gelirsek, burada yeterince basit bir sistem var. Menülerde (uyku, kalp atış hızı, stres seviyeleri, hava durumu ve aktivite) gezinmek için sola ve sağa kaydırabilirsiniz. Huawei'nin sesli asistanı Celia, GT 2 Pro'ya da gelecek. Ancak henüz değil. Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırılabilen hızlı bir geçiş menüsü var. Bildirimlerinizi görmek için ise alttan yukarı doğru kaydırabilirsiniz.

Neyse ki, Huawei Health uygulaması iOS ve Android için sağlam bir teklif. Hem sağlık istatistikleriniz için bir gösterge tablosu görevi görüyor hem de saatinizi yönetmenize yardımcı oluyor. Bu sayede, saatin kendisinden de yapılabilen çeşitli saat yüzleri arasından seçim yapabilir, favori kişileri ayarlayabilir, stres takibini yönetebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

FITNESS

Huawei Watch GT 2 Pro, sağlık verilerini üç temel hizmete yüklüyor. Bunlar Android telefonla kullanıyorsanız Google Fit ve MyFitnessPal; iPhone ile kullanıyorsanız Apple Health. Bu hizmetler, Watch'un kalp atış hızı, uyku, adım ve egzersiz takibinden yararlanarak birinci nesil Watch GT'den daha bağlantılı bir deneyim sağlıyor.

Fitness özellikleriyle dolu bir uygulama listesi için üstteki fiziksel düğmeye basın. En üstte Egzersizler var. Buradaki menü aynı zamanda Antrenman kayıtlarını gözden geçirebileceğiniz, Kalp atış hızınızı, SPO2 ve Stres seviyelerinizi istediğiniz gibi takip edebileceğiniz veya bazı Nefes egzersizleri yapacağınız yer.

Watch GT 2 Pro, size trekking yaparken yardımcı olacak barometre ve pusula gibi bazı kullanışlı özelliklere ek, her zamanki saat araçlarını da (alarmlar, zamanlayıcı ve kronometre) sunuyor.

Huawei Watch GT 2 Pro’da 100’den fazla spor modu bulunuyor. Bu antrenmanların tümüne girmeyeceğim. Ancak 5ATM su ve toz geçirmezlik sayesinde Watch GT2 Pro'nun hem havuzda hem de açık suda yüzmeyi desteklediğini ve ayrıca bir triatlon moduna da sahip olduğunun belirtelim. Kayak sporu yaparken ortalama hız, maksimum eğim gibi bilgileri kaydediyor. Hatta sürüşünüzün tehlikeli seviyeye ulaşması durumunda uyarıda bulunuyor.

Huawei'nin en yeni Lite işletim sistemi, kullanıcılara egzersiz programlarına kısayol ekleme ve kaldırma seçeneği sunarak liste kaydırmayı azaltıp, istediğiniz antrenmanı bulmayı kolaylaştırıyor. Seçtiğiniz egzersiz dışarıdaysa ve kaybolursanız evinizin yolunu bulmanıza yardımcı olabilecek kullanışlı çevrimdışı navigasyon yardımcısı da var.

GPS doğruluğu, güvenilir bir şekilde belirleniyor. Kalp atış hızı monitörü de göğüs kayışıyla karşılaştırıldığında sadece birkaç atım yüksek gösterdi.

Strava ve Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalar için destek eksikliği dışında Watch GT 2 Pro ile ilgili bir sorun daha var. Antrenmana her başladığınızda, dinleme mesafesindeki herkese antrenman yaptığınızı söylemek için saatten inanılmaz derecede yüksek bir ses çıkıyor.

Daha sonra, çeşitli dönüm noktalarında, yeniden ortaya çıkıyor. Birkaç nesil oldu ve Huawei artık sesli koçunun sesini değiştirse çok daha iyi olabilir. Neyse ki, bu koçu sessize almak yeterince kolay.

PİL ÖMRÜ

Watch GT 2 Pro, tıpkı önceki GT'ler gibi pil konusunda dayanıklı. Huawei'nin alıntıladığı 14 gün, parlaklığınız sınırlandırılmışsa ve egzersizleriniz minimumda tutulmuşsa doğru. Bununla birlikte, düzenli olarak kullanır ve haftanın 5-6 günü egzersiz yaparsanız, saat tek şarjla 5-10 gün arasında ayakta kalabiliyor.

Benim için bu kadar iyi görünen bir akıllı saatte 7-10 günlük pil ömrü gerçekten olağanüstü. Watch GT 2 Pro'yu daha da iyi yapan şey, Huawei'nin kablosuz şarj sunan ilk Watch’u olması. Şarj paylaşım özelliklerine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, saati de şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Daha da iyisi, Samsung'un en yeni akıllı saatinden farklı olarak GT 2 Pro, Qi şarj cihazlarımdan en az dördü ile çalıştı ve yarım saatin altında şarj oldu.

Sonuca bağlıyorum...

Huawei, mini ama anlamlı güncellemelerle Watch GT serisin, geliştirmeye devam ediyor. En son yenileme, kablosuz şarj ve seride bugüne kadarki en sorunsuz yazılım deneyimi ile birlikte son derece kaliteli bir tasarım sunuyor.

OLED ekranın kendisi ise keskin ve net. Doğrudan güneş ışığında bile iyi dış mekan görünürlüğü sağlıyor. Aynı zamanda çok duyarlı. Bir akıllı saat için bu her zaman önemli bir faktör.

Mükemmel değil. Neden derseniz, GT 2 Pro üçüncü taraf uygulamaları desteklemiyor. Bir de her zaman akıcı çalışamıyor. Ancak, iyileştirilmiş iOS uyumluluğu, kapsamlı bir dizi egzersiz ve doğru izleme ile daha iyi bir akıllı saate dönüştüğünü görmekten mutluyum.

Huawei Watch GT 2 Pro'ya 2299 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Gerçekten birinci sınıf tasarım

10-14 gün pil ömrü

Kullanışlı Qi kablosuz şarj





Eksileri

Üçüncü taraf uygulama desteği yok

Bildirimler etkileşimli değil

Mobil ödeme yok



