Huawei’in 5G mikro baz istasyonu yazılımı Türkiye’de geliştirildi

Mikro baz istasyonları, küçük boyutları ve farklı dalga boylarında çalışabilme özelliğiyle, genellikle metrolarda, alışveriş merkezlerinde ve etkinlik alanlarında kullanılıyor. Mikro baz istasyonu yazılımları, istasyonların kullanıcı sayısına göre değişkenlik gösteren koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırarak, operatörler için de pratik ve etkin bir çözüm olarak konumlanıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan Türk mühendisler, 5G NR standartlarını destekleyen IAB teknolojisinin testlerini tamamlayarak, IAB destekli baz istasyonu yazılımını kullanıma hazır hale getirdiler. Bu teknoloji, 5G baz istasyonlarının iç mekanlarda ve kalabalık alanlarda kapsama problemlerini çözerek, daha fazla kullanıcının 5G teknolojilerinden en yüksek kalitede faydalanmasını sağlayacak.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde, 50’den fazla mühendisin çalışmalarıyla kullanıma sunulan baz istasyonu yazılımları, “Huawei Yazılım Standartları” çerçevesinde geliştiriliyor. Türkiye’de geliştirilen bu yazılımlar, Huawei’nin dünya genelindeki tüm müşterileri tarafından, 5G ağ altyapılarında kullanılıyor.