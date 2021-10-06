Hükümet Kadın 2 filmi, önceki dönemlerde vizyona giren Hükümet Kadın filminin bir devamı gibi görünse de filmin konusu, ilk filmden 7 sene öncesine ait. Zamanda geri gidilen Hükümet Kadın filminin konusu ise Xate ile belediye başkanlığına aday olan Faruk’un çetin mücadelesi üzerine kurulu. İşte, Hükümet Kadın 2 filminin, konusu, oyuncuları ve çekildiği yer…

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2 filmi, ilk filmde de olduğu gibi Mardin’in Midyat ilçesinde çekildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin Midyat, dinlerin ve dillerin buluşma noktası konumundadır.

Mardin il merkezine 67 km uzaklıkta olan Midyat, bölgenin de en gelişmiş ilçelerinden biridir. 1990’lı yıllardan itibaren okur yazarlık oranında büyük bir ilerleme yaşanan ilçenin geçim kaynağı ise tarı ve hayvancılıktır.

Tarihi mekanları ve doğal yapısı ile birçok film setine ev sahipliği yapan Midyat, kendine özgü mimariye sahip Midyat evleri ve Telkari (Gümüş İşleme) sanatı ile ünlüdür.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hükümet Kadın Xate, ilçenin belediye başkanı olmuştu. Hükümet Kadını 2 filmi ise, bu olaydan 7 yıl öncesinde geçiyor. 1949 yılının baharında, Xate, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşamaktadır. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk hala gözde bekar olarak hayatına devam etmektedir.

Faruk, belediye başkanı olmak için kendi kendi gelin güvey olmaktadır. Xate ise bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaatleri ile yarışacaktır!

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI