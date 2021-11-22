Hükümet Kadın filmi Türk sinemasında komedi filmleri arasında ayrı bir yere sahip. 2013 yılında çekilen filmin başarısının ardından çekilen Hükümet Kadın 2 filmi de bu başarıyı destekler nitelikte. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yanıtı…

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filmi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve medeniyetler beşiği olarak görülen Mardin ilinin Midyat ilçesinde çekildi.





HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat Belediye Başkanı’nın karısı Xate, 8 çocuklu sıradan bir kadındır. Okuma yazma bilmeyen Xate, bir gün aniden gelişen olaylarında ardından kendini belediye başkanı olarak bulur.

Bir anda evini yönettiği gibi halkı da yönetmeye başlayan Xate’nin önüne çıkan engeller onu hiçbir zaman yolundan alıkoyamaz. Köyüne su getirmeyi vadeden bu üretken kadın aynı zamanda kız çocuklarına okuma yazma öğretebilmek adına her yol başvurur. Tabi bunun yanında kendi de bu eksikliğini giderecektir. Elbette Xate için hiçbir şey kolay olmaz ancak bulduğu yollar, bir yandan sorunları çözüme ulaştırırken, diğer yandan da kahkaha ve eğlence de hikayede eksik olmaz.

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN OYUNCULARI